Βραβείο στα UX|CX Awards για τις ATCOM - Star Channel

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με την παρουσία 200 εκπροσώπων εταιρειών και θεσμικών φορέων, η τελετή απονομής των UX|CX Awards. Ο συγκεκριμένος θεσμός διοργανώνεται για πρώτη φορά, με στόχο να αναδειχτούν οι καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές, έργα και τεχνολογίες που δημιουργούν αξέχαστες ψηφιακές εμπειρίες πελάτη και τον βάζουν στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του οργανισμού. Φιλοδοξία των βραβείων είναι να αποτελούν την πλατφόρμα μέσω της οποίας ο κόσμος του UX / CX θα παρουσιάζει τις εξελίξεις στον τομέα της εμπειρίας πελάτη / χρήστη, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην αναβάθμισή του στη χώρα μας.

ATCOM - Star Channel | The Star TV Experience - Best in Media & Culture Award

Bραβείο στην κατηγορία Βest in Media & Culture κατέκτησε το Star Channel σε συνεργασία με την ATCOM. Το silver βραβείο στην ενότητα UX/CX TRANSFORMATION & STRATEGY PER INDUSTRY παρέλαβε η διευθύντρια του ιστότοπου star.gr, Nεφέλη Αγκυρίδου μαζί με την Project Manager της ATCOM Mariella Ivanof και την Acount Manager Βαρβάρα Σάσσαρη.

Τα βραβεία προέκυψαν μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν 45 εκπρόσωποι εταιρειών, θεσμικοί και ακαδημαϊκοί. Το συντονισμό της επιτροπής ανέλαβαν η κα Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο κος Οδυσσέας Κόλλιας, Οικονομολόγος - Συγγραφέας, Εκπαιδευτής στη Δια Βίου Μάθηση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Η δημιουργία χρήσιμων, καινοτόμων, ευχάριστων και εύχρηστων εμπειριών προάγουν την επιχειρηματικότητα, προσθέτουν αξία και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ακόμα και οι δυσκολίες, όπως ο κορονοϊός, μπορούν να μεταστραφούν σε θετικό γεγονός μέσα από την εμπνευσμένη ψηφιακή εμπειρία, δημιουργώντας μοναδικά ψηφιακά έργα. Βέβαια και η ζωντανή επαφή, εφόσον διεγείρει τον νου και τις αισθήσεις του καταναλωτή, καταγράφεται σαν θετική εμπειρία με πολλαπλά οφέλη. Τα UX | CX Awards της εταιρίας Boussias διαδίδουν την αξία της θετικής εμπειρίας του πελάτη/χρήστη, αξιολογώντας τις προσπάθειες και βραβεύοντας τις επιτυχίες, κάτι που συντελεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας», σημείωσε ο κος Κόλλιας στο χαιρετιστήριο μήνυμά του, ενώ από την πλευρά της η κα Ρηγοπούλου απεύθυνε χαιρετισμό προς τους νικητές των βραβείων, τονίζοντας ότι «Η συμμετοχή και βράβευση στη διοργάνωση δεν αποτελεί σημείο εφησυχασμού, αλλά αναγνώριση της δέσμευσης σας σε ένα «αφήγημα» εμπειριών συνεπούς υψηλού επιπέδου! Και αυτό επιτυγχάνεται με κατανόηση των χρηστών, με σεβασμό στη σχέση που αναπτύσσετε μαζί τους, με αίσθηση ευθύνης στο «ταξίδι» (journey) που τους καλείτε να βιώσουν μέσω των εταιριών σας! Εκείνες οι εμπειρίες είναι εξίσου πολύτιμες, και για τα κοινά σας και για εσάς και τα «βραβεία» που προσφέρουν αξιώνουν να κερδίζονται καθημερινά!».

O κος Δημήτρης Γκοτζαρίδης, Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, Γενικός Γραμματέας ΕΙΕΠ & Head of Operations COSMOTE E-VALUE, από τη δική του πλευρά σημείωσε: «το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών αγκαλιάζει κάθε πρωτοβουλία που προωθεί την εξυπηρέτηση πελατών/ πολιτών και συγχαίρει την BOUSSIAS για την επιτυχημένη διοργάνωση των UX|CX Awards. Συγχαρητήρια σε όλους όσους βραβεύθηκαν και πιστοποιούν το υψηλό επίπεδο User Experience/ Customer Experience των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

Τα κορυφαία βραβεία

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την αντίστοιχη κατάκτηση βραβείων εκ μέρους των επιχειρήσεων, προέκυψαν και τα κορυφαία βραβεία του θεσμού. Ειδικότερα, UX|CX Agency of the Year αναδείχθηκε η ATCOM, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους πόντους, σύμφωνα με τα βραβεία που κατέκτησε (8 Gold, 5 Silver, 3 Bronze). Η Nobacco κατέκτησε το UX|CX Brand of the Year (4 Gold, 1 Bronze), βραβευμένα έργα της οποίας υλοποίησε η Plushost.

Τα έργα που σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα που διαγωνίστηκαν κατέκτησαν το Platinum βραβείο της Ενότητας. Στην Ενότητα UX/CX Transformation & Strategy per Industry τo Platinum Βραβείο πήρε η πρωτοβουλία των EUROBANK - ATCOM «Eurobank Mobile App», στην Ενότητα CX Initiatives & Practices in Customer Lifecycle το Platinum κέρδισε η Optima bank για την πρωτοβουλία «Δίκτυο καταστημάτων Optima bank», ενώ στην Ενότητα Best Use of Digital CX Solutions & UX Implementations με Platinum διάκριση ξεχώρισε το έργο της Plushost για το Nobacco.gr.

Η Τελετή Απονομής των UX|CX Awards 2022 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Sofitel. Την απονομή παρουσίασε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουμπλής.Τα βραβεία διοργανώνονται από το περιοδικό Marketing Week της BOUSSIAS. Χορηγός Κατηγορίας ήταν το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών.

