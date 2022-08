Νίκολας Έβανς: Πέθανε ο συγγραφέας του «Ο γητευτής των αλόγων»

Photo ©nicholasevans.com

Πέθανε ο συγγραφέας του μυθιστορήματος «The Horse Whisperer» (Ο γητευτής των αλόγων), Νίκολας Έβανς σε ηλικία 72 ετών.

Σύμφωνα με δήλωση των United Agents, ο συγγραφέας κατέληξε μετά από καρδιακή προσβολή. «Έζησε μια πλήρη και ευτυχισμένη ζωή, στο σπίτι του στις όχθες του ποταμού Dart στο Ντέβον», αναφέρεται στις δηλώσεις.

Το μυθιστόρημα του Έβανς «The Horse Whisperer» πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε το νούμερο ένα μπεστ σέλερ σε 20 χώρες, ενώ έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες. Ακόμα, έγινε ταινία, με πρωταγωνιστή τον Robert Redford.

Ο Έβανς έχει γράψει επίσης τα: The Loop, The Smoke Jumper, The Divide και The Brave. Ο διάσημος μυθιστοριογράφος γεννήθηκε το 1950 στο Worcestershire και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και είχε εργαστεί στο παρελθόν ως δημοσιογράφος στο Evening Chronicle στο Newcastle.



