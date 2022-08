Ζωή Δημητράκου: Έτσι αποκάλυψε ότι περιμένει δεύτερο μωράκι!

H Ζωή Δημητράκου με τον Λευτέρη Πανταζή στη σκηνή του J2US

Άκρως ευτυχισμένη είναι η γνωστή γυμνάστρια Ζωή Δημητράκου, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατάει αγκαλιά το δεύτερο παιδάκι της.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram. Σε βιντεάκι που πόσταρε, η γυμνάστρια ποζάρει χαμογελαστή με μαγιό κι ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο να κρύβει την κοιλιά της. Λίγο αργότερα το τραβάει και φαίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της. «Baby number 2 on its way» (δηλ. έρχεται το μωρό Νο2), έγραψε στη λεζάντα.

Η Ζωή Δημητράκου σε παλιότερη... εξόρμησή της στα μαγαζιά του Κολωνακίου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2021 η Ζωή Δημητράκου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Θανάση Πολυχρονόπουλο.

Η Ζωή Δημητράκου κέρδιζε τις εντυπώσεις στο J2US και λόγω... ύψους! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η γυμνάστρια, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο J2US με coach τον Λευτέρη Πανταζή, κι ο επιχειρηματίας ανυπομονούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

