Eurovision: Το videoclip των Kalush Orchestra γυρίστηκε μέσα στα συντρίμμια

Δείτε τη μεγάλη νίκη της Ουκρανίας στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision

Οι Kalush Orchestra ολοκλήρωσαν μια διαδρομή, όπως κανένας άλλος, κερδίζοντας τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Τορίνο, το Σάββατο 14 Μαΐου. Συγκεντρώνοντας 631 πόντους από όσες χώρες συμμετείχαν, η oυκρανική συμμετοχή ανακηρύχθηκε νικήτρια με το τραγούδι Stefania.



Κάνοντας μια συγκινητική εμφάνιση, η μπάντα, με frontman τον Oleh Psiuk, κατάφε επάξια να περάσει στο τελικό του διαγωνισμού και έδειξε στο κοινό πόσο καταπληκτική είναι η ουκρανική κουλτούρα – κερδίζοντας το χειροκρότημα από 13.000 θεατές μέσα στην αρένα του Pala Alpitour.

Χωρίς αμφιβολία κέρδισαν τις καρδιές και το μυαλό εκατομμυρίων ανθρώπων που έβλεπαν το διαγωνισμό από τις τηλεοράσεις τους. Την εμφάνισή τους ολοκλήρωσαν με μια συγκινητική παράκληση, «Παρακαλώ όλους σας, βοηθήστε την Ουκρανία, βοηθήστε τη Μαριούπολη, βοηθήστε το Αζοβστάλ τώρα».

Γυρίζουμε στην Ουκρανία να πολεμήσουμε λέει ο τραγουδιστής των Kalush Orchestra

Ο επικεφαλής και ιδρυτής της Kalush Orchestra, Oleh Psiuk , αμέσως μετά την νίκη δήλωσε: «Σε δύο ημέρες επιστρέφουμε στην Ουκρανία και είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε».



Το νικητήριο τραγούδι, Stefania συνδυάζει τη rap και τη hip hop με τη παραδοσιακή Ουκρανική folk μουσική, είναι αφιερωμένο στη μητέρα του Oleh. Σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και της εισβολής στη χώρα από τη Ρωσία, το τραγούδι πήρε άλλη διάσταση – για την αγάπη προς τη πατρίδα. Tο track έγινε ένας ύμνος για την Ουκρανία, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες TikToks από Ουκρανούς που κατέγραφαν στιγμές πολέμου. Οι στίχοι “I’ll always find my way home, even if all roads are destroyed”, ηχούν πλέον διαφορετικά.



Επιπλέον, κυκλοφόρησε το δυναμικό video του ‘Stefania’, γυρισμένο στις Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, πόλεις κοντά στο Κίεβο που υπέστησαν τη φρίκη της Ρωσικής εισβολής.



Tο video δείχνει πολλές γυναίκες Ουκρανές στρατιώτες να σώζουν μικρά παιδιά μέσα από τα συντρίμμια, ενώ παράλληλα βλέπουμε και εικόνες από το συγκρότημα να τραγουδάει μέσα από κατεστραμμένα σπίτια και κτήρια και άλλα σημεία από τις απαίσιες συνέπειες που άφησε ο πόλεμος. Μπορεί να νομίζεις ότι όλο το σκηνικό είναι βγαλμένο από ταινία, αλλά δεν είναι. Οι εικόνες είναι αληθινές από τις πόλεις Bucha, Irpin, Borodyanka και Hostomel, στις οποίες εισέβαλαν οι Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Tο video κλείνει με την εικόνα ενός μικρού κοριτσιού που κρατάει μια μολότοφ. Θυμίζοντάς μας έτσι, τις καταστροφικές συνέπειες για κάθε Ουκρανό πολίτη.



Στο τέλος του video βλέπουμε ένα μήνυμα από τη μπάντα:

“This video was filmed in Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, cities near Kyiv that suffered the horrors of Russian occupation.



Dedicated to the brave Ukrainian people, to the mothers protecting their children, to all those who gave their lives for our freedom.



Every man, every woman, every innocent child.



The war in Ukraine has multiple faces, but it is our mother’s face that keeps our hearts alive in the darkest times.



Stand with Ukraine!”

Δε βοήθησε απλά ο συμβολισμός του πολέμου γύρω από τη συμμετοχή της Ουκρανίας που οδήγησε στη κορυφή τους Kalush Orchestra. Το ‘Stefania’ έχει ένα μελωδικό τόνο που ακούγεται από το παραδοσιακό Ουκρανικό μουσικό όργανο, το Telenka, κάτι που σίγουρα βοήθησε να τους εκτοξεύσει στο Top 5 των στοιχημάτων.



Για τη νίκη αυτή, η μπάντα είπε: «Η υποστήριξη όλης της Ευρώπης σίγουρα ανεβάζει την ηθικό όλων των Ουκρανών. Είναι μια απόδειξη ότι η Ουκρανική κουλτούρα είναι ζωντανή, παρότι βρίσκεται σε κίνδυνο τώρα. Η νίκη δεν ανήκει σε μας αλλά στους Ουκρανούς πολίτες, που μάχονται για την ελευθερία τους. Όλοι στέκονταν στη σκηνή μαζί μας και μας έδιναν δύναμη».



Η μπάντα έμαθε πως θα εκπροσωπήσει την χώρα στο διαγωνισμό λίγες μέρες πριν τη Ρωσική εισβολή. Με τη χώρα να τους δίνει ειδική άδεια να φύγουν από τη πατρίδα τους για χάρη του διαγωνισμού και τώρα πρέπει να επιστρέψουν και να πολεμήσουν. Ο Oleh Psiuk θα επιστρέψει για να συνεχίσει τη δουλειά του στο φιλανθρωπικό οργανισμό που δημιούργησε και περιλαμβάνει 35 ενεργά μέλη, τον De ty(Where Are You?), ο οποίος βοηθά Ουκρανούς πρόσφυγες στη χώρα να βρουν ασφαλές καταφύγιο, μεταφορικό μέσο και φάρμακα. Ενώ θα ξαναβρεθεί με ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, τον Slavik Hnatenko, ο οποίος δεν βρέθηκε στη σκηνή του Τορίνου για να μείνει στο Κίεβο και να πολεμήσει για τη χώρα του.

Mε frontman τον 27χρονο Oleh Psiuk, γνωστό ως The Psiuchyi Son, οι KALUSH δημιουργήθηκαν το 2019, όταν τα μέλη Igor Didenchuk και MC CarpetMan (KylymMen) ανταποκρίθηκαν σε ανάρτηση της σελίδας του Oleh στο Facebook, ο οποίος έψαχνε για συνεργάτες. Ως μουσικό trio δημιούργησαν μια μοναδική μίξη μουσικής από rap και folk στοιχεία αλλά με Ουκρανική ταυτότητα – ή όπως το αποκαλούν οι ίδιοι: folk and groove – και για να το κάνουν πιο μοναδικό, μεταμορφώθηκαν στους Kalush Orchestra, με τη δύναμη δύο νέων μελών: του Tymofii Muzychuk και του Vitaliy Duzhyk.



Σε τέτοιες ώρες μεγάλου πόνου για τη χώρα τους, οι Kalush Orchestra έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης, κουράγιου κι ελπίδας. Ως νικητές για τη φετινή Eurovision, επιστρέφουν στη χώρα τους ως εθνικοί ήρωες.

Το Stefania κυκλοφορεί απο την Panik Records/Sony Music.

Δείτε το video για το ‘Stefania’ εδώ:

