Freddo στο σπίτι: Γίνε ο MasterChef της κουζίνας σου με τη μηχανή Nespresso

Πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις με μία μηχανή Nespresso στο σπίτι; Πολλά! Αρκεί να έχεις φαντασία, δημιουργικότητα και φυσικά την κατάλληλη ποικιλία καφέ που θα σε κάνει τον… MasterChef της κουζίνας σου.

Μπορείς είτε να απολαύσεις έναν κρύο καφέ τώρα που «ανοίγει» ο καιρός, είτε να φτιάξεις ένα γλυκό με σιρόπι καφέ, όπως ακριβώς έκανε και ο Σωτήρης Κοντιζάς στο MasterClass της Κυριακής 17/04.

Ο κριτής του MasterChef 2022, έδειξε στους διαγωνιζόμενους του μεγαλύτερου τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής, πώς να αξιοποιήσουν την φίνα πρώτη ύλη της ποικιλίας ICE LEGGERO της Nespresso, ώστε να πετύχουν το Opera Cake, που αποτελείται μεταξύ άλλων από σιρόπι καφέ και γλάσο σοκολάτας!

«Έχει χαμηλό καβούρδισμα με αρκετά φρουτώδη χαρακτήρα και νότες δημητριακών που ταιριάζει απόλυτα με αυτό το γλυκό» τόνισε ο Σωτήρης Κοντιζάς, προσθέτοντας πως είναι και 100% arabica.

«Η συγκεκριμένη ποικιλία είναι ιδανική επιλογή και για Freddo Espresso» εξήγησε ο κριτής του MasterChef, εξηγώντας πως κάθε δόση βγάζει περίπου 80 ml.

Εκτός πάντως από το MasterClass της Κυριακής, η ποικιλία ICE LEGGERO της Nespresso είχε την τιμητική της και στο Τεστ Δημιουργικότητας της Mεγάλης Δευτέρας, όπου οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να φτιάξουν δυο πιάτα της Ιταλικής κουζίνας, χρησιμοποιώντας τη μηχανή Nespresso και τις εξαιρετικές ποικιλίες καφέ που διαθέτει, επιτυγχάνοντας ένα... MasterChef αποτέλεσμα.

Nespresso: Ανακάλυψε τη σειρά Barista Creations for Ice

Για τους λάτρεις του καφέ πάντως που επιθυμούν να τον απολαμβάνουν κατευθείαν στο ποτήρι, η Nespresso αυτό το καλοκαίρι κάνει τη διαφορά, με τη σειρά Barista Creations for Ice. Πρόκειται για καφέδες που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για προετοιμασία με πάγο, προκειμένου να τους απολαμβάνει κανείς την ώρα που χαλαρώνει παρέα με φίλους και συγγενείς.

Freddo espresso και Freddo Cappuccino με μία μόνο κάψουλα

Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να γεύονται τις αγαπημένες τους ποικιλίες και στο σύστημα Vertuo, χρησιμοποιώντας μόνο μία κάψουλα και πατώντας μόνο ένα κουμπί.

Η Nespresso επαναλανσάρει τις δημοφιλείς καλοκαιρινές της ποικιλίες, Barista Creations Ice Leggero και Ice Forte, τις οποίες μπορείς να απολαμβάνεις και στο σύστημα Vertuo.

Η ποικιλία Barista Creations Ice Leggero σε κάψουλα των 80ml και με λεπτές φρουτώδεις νότες δημητριακών είναι η ιδανική για την παρασκευή των κλασσικών αγαπημένων συνταγών freddo espresso και freddo cappuccino με μία μόνο κάψουλα.

Αν πάλι προτιμάς μια πιο εντυπωσιακή και αρωματική εμπειρία, ο Barista Creations Ice Forte είναι ένας σκούρος καβουρδισμένος καφές με έντονη γεύση όταν σερβίρεται με πάγο.

Επιπλέον, φέτος το καλοκαίρι η Nespresso παρουσιάζει τη νέα limited edition ποικιλία Exotic Liminha Over Ice. Η νέα τροπική ποικιλία με τους φρουτώδεις ελαφρά καβουρδισμένους κόκκους Arabica συναντούν γεύσεις Lime και μέντας εμπνευσμένες από το καλοκαίρι στη Βραζιλία.

Ακόμη, η Nespresso επαναλανσάρει την αγαπημένη limited edition ποικιλία Tropical Coconut Flavour Over Ice. Η αναζωογονητική γεύση καρύδας ισορροπεί υπέροχα με τις νότες καραμέλας και την ανάμειξη ποικιλιών καφέ Arabica από την Αφρική και τη λατινική Αμερική.

Για τις original μηχανές, οι Barista Creations for Ice ποικιλίες Freddo Intenso με ζωηρή γεύση φρούτων, Freddo Delicato για δυνατή καβουρδισμένη γεύση και Coconut Flavour Over Ice με γεύση καρύδας και νότες καραμέλας και βανίλιας επιστρέφουν και για φέτος το καλοκαίρι. Ενώ σε αυτές προστίθεται και η νέα ποικιλία Liminha Over Ice με γεύση lime και μέντας.

Οι ποικιλίες Nespresso Barista Creations for Ice για Vertuo και Original Line θα είναι διαθέσιμες στις boutiques και online.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ποικιλίες Nespresso Barista Creations for Ice και για να ανακαλύψετε νέους αναζωογονητικούς τρόπους απόλαυσης των κρύων καφέδων Nespresso, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nespresso.gr και ακολουθήστε τη @nespresso στο Instagram.

