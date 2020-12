Χριστούγεννα στο Star - Γιορτές με τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές

Ο Δεκέμβριος είναι ο πιο γιορτινός, ο πιο αγαπημένος, μήνας μικρών και μεγάλων. Αυτή τη χρονιά όμως όλα είναι κάπως διαφορετικά, όλα έχουν αλλάξει, αλλά στο Star έχουμε αποφασίσει να διατηρήσουμε τη χαρά και την αισιοδοξία!

Αυτές τις γιορτές, ίσως δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε όσους αγαπάμε, να χορέψουμε μαζί τους, να τους φιλήσουμε και να τους δώσουμε τα δώρα τους, να ταξιδέψουμε για να τους συναντήσουμε, όμως μέσα από την οθόνη και το πρόγραμμα του Star, θα γιορτάσουμε όλοι μαζί! Θα γελάσουμε και θα διασκεδάσουμε με την ψυχή μας, παρέα με υπέροχους ήρωες και θα ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας σε μέρη ονειρεμένα γιατί μπορούμε να κρατήσουμε σταθερό το πιο σημαντικό: τη μαγεία αυτών των ημερών!

Ας θυμηθούμε το πραγματικό νόημα των γιορτών και ας γίνουμε όλοι αγγελιοφόροι μηνυμάτων αγάπης, προσμονής και ελπίδας!

Το πρόγραμμά μας θα διαμορφωθεί ανάλογα, για τις γιορτινές μέρες.

Οι παρουσιαστές Κατερίνα Καραβάτου και Κρατερός Κατσούλης και οι συντελεστές της εκπομπής θα κάνουν λίγες μέρες διακοπές και η εκπομπή δε θα μεταδοθεί από 25/12/20 έως και 1/1/21.

Η Ζήνα Κουτσελίνη και οι συνεργάτες θα λείψουν από τους τηλεοπτικούς δέκτες από 25/12/20 έως και 1/1/21.

Τις εβδομάδες 7-11/12/20 & 14-18/12/20, τα θέματα της αγαπημένης εκπομπής μόδας, θα είναι επίκαιρα, προσαρμοσμένα στις γιορτινές μέρες, που ακολουθούν.

Από 21 έως 24/12/20 και από 28 έως 30/12/20 θα προβληθούν επεισόδια σε επανάληψη.

Το παιχνίδι δε θα μεταδοθεί 25 & 31/12/20 και 1/1/21.

Το δελτίο ειδήσεων στη νοηματική δε θα μεταδοθεί 25 -27/12/20 & 31/12/20 – 3/1/21.

Στις 24, 28, 29 και 30/12/20, θα μεταδοθούν special εορταστικά επεισόδια με καλεσμένους αγαπημένα πρόσωπα, που γυρίζουν τον “Τροχό της Τύχης” για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το παιχνίδι δε θα μεταδοθεί 25,27,31/12/20 και 1 & 3/1/21.

Το GNTM ολοκληρώνεται με τον μεγάλο, λαμπερό τελικό, που θα γίνει την Τρίτη 15/12/20 στις 21:00, όπου θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει τον τίτλο του Greece’s Next Top Model για το 2020!

Η εκπομπή δε θα μεταδοθεί 26/12/20 & 2/1/21.

Η εκπομπή «τραβάει χειρόφρενο» για τις γιορτινές μέρες και δε θα μεταδοθεί 27/12/20 και 3/1/21.

Η ξένη καθημερινή σειρά «Elif» δε θα μεταδοθεί 25 & 31/12/20 και 1/1/21.

Η ξένη καθημερινή σειρά «Μονκ» δε θα μεταδοθεί 25/12/20 και 1/1/21.

Το Σάββατο 19/12/20 και τα Σαββατοκύριακα 26-27/12/20 και 2-3/1/21 δε θα μεταδοθεί η ξένη σειρά «Τα Φιλαράκια».

Το Σάββατο 26/12/20 και το Σάββατο 2/1/21 δε θα μεταδοθεί η ξένη σειρά «The Big Bang Theory».

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι οι πιο αγαπημένες όλων των παιδιών γιατί συνδυάζουν τα δώρα, τα γλυκά, την εορταστική ατμόσφαιρα, την ξεγνοιασιά και φυσικά τη Starland, την πρώτη σε τηλεθέαση παιδική ζώνη του Σαββατοκύριακου, που θα είναι κοντά τους και τις καθημερινές από 25/12/20 έως και 1/1/21, με όλους τους αγαπημένους ήρωες και πολλά Christmas Special Episodes!

Επίσης θα προβληθούν πολλές – πολλές υπέροχες παιδικές ταινίες όπως: Η Εποχή των Παγετώνων 3: Η αυγή των δεινοσαύρων, Παρέα με ένα πάντα, Barbie: Σχολείο για πριγκίπισσες, Brave, Μόνος στο σπίτι, Ο χιονάνθρωπος, Εγώ, ο απαισιότατος 3, Σκούμπι – Ντου και ο βασιλιάς καλικάντζαρος, Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος, Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη, Χριστούγεννα με τον Σρεκ, Χριστούγεννα με τους Looney Tunes, Τομ και Τζέρι: Η ιστορία του Καρυοθραύστη, Snowtime!, Το ξωτικό των Χριστουγέννων, Το πολικό εξπρές, Barbie παρουσιάζει τη Θαμπελίνα, Τα Χριστούγεννα του τρελού θηριοτροφείου 2, Οι απίθανοι, Ο Χάρι Πότερ και το τάγμα του φοίνικα, Μπετόβεν: Χριστουγεννιάτικη Περιπέτεια, Τα Χριστούγεννα του Ντένις του Τρομερού, Πως να εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2, Paddigton, Ταξίδι στο φεγγάρι, Ε.Τ.: Ο εξωγήινος, Απόδραση από τον πλανήτη Γη, Χάιντι, Ρίο, Garfield 2, Μόνος στο σπίτι 3, Τομ και Τζέρι εναντίον των πειρατών, Η τρομερή Γκίλι, Αρχηγός από κούνια, Barbie: τα πιο γλυκά Χριστούγεννα, Turbo, Το πλουσιόπαιδο, Τζακ: ο κυνηγός γιγάντων και σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή True and the Rainbow Kingdom Winter Wishes.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Για τους σινεφίλ πολλές blockbuster ταινίες αλλά και ταινίες με χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα όπως : Jason Bourne, Wonder Woman, X-Men, Πολύ σκληρός για να πεθάνει σήμερα, X-Men Η αρχή, Η Χιονάτη και ο κυνηγός, Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον, Όμορφα πλάσματα, Η απαγωγή, Now you see me 2, Φανταστικά ζώα και που βρίσκονται, Η διάσωση, Πολύ σκληρός για να πεθάνει, Πολύ σκληρός για να πεθάνει 2, Μια φορά το χρόνο, Ο αδελφός του Άι Βασίλη, Χριστούγεννα και Σία, 12 χρόνια σκλάβος,

The holiday, Θεέ μου τι σου κάναμε;, New Years Eve, Office Christmas Party, Ο μάγος Αϊζενχάιμ, Brooklyn, La La Land, Η πεντάμορφη και το τέρας, Παίζοντας με την αγάπη, Εκδίκηση με στυλ και σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή, Η αποπλάνηση, Ο πλανήτης των πιθήκων: Η σύγκρουση, The greatest showman, Φανταστικά ζώα: Τα εγκλήματα του Γκρίντεβαλντ, Το διάστημα ανάμεσά μας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Star