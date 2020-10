Τέσσερα βραβεία για το Star στα Digital Media Awards

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η απονομή των DIME Awards 2020 τα κορυφαία Digital Media της χρονιάς, των επιχειρηματικών βραβείων, που διοργάνωσε για 7η χρονιά το περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications, με στόχο να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές στον απαιτητικό χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων.

To Star σε συνεργασία με την εταιρία adjust, απέσπασε 4 βραβεία στην ενότητα “Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing” στις κατηγορίες:

· Best Use of Facebook για το τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef 4, βραβείο SILVER

· Best Use of Instagram για τα τηλεοπτικά προγράμματα MasterChef 4, βραβείο SILVER

· Best Engagement Strategy για το τηλεοπτικό πρόγραμμα Greece’s Next Top Model 2, βραβείο BRONZE

· Best Use of Instagram για το τηλεοπτικό πρόγραμμα Greece’s Next Top Model 2, βραβείο BRONZE

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 35 experts των Digital Media με Πρόεδρο την Helen Konstantopoulos, Vice President, International Circulation & Development των The New York Times.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του IAB Hellas.