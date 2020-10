Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Θα είναι ή όχι στο «J2US»;

Σε λίγο καιρό το «Just the 2 Of Us» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται ότι θα πάρουν μέρος στο μουσικό show.

Ανάμεσά τους και αυτό της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, η οποία δηλώνει πολύ χαρούμενη που βρίσκεται στην εκπομπή «The Booth».

Ο Αρτ συνάντησε την ηθοποιό – παρουσιάστρια και τη ρώτησε για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και τη θέλουν να παίρνει μέρος στο «J2US».

«Δεν έχω ακούσει ότι θα είμαι «J2US». Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Είχε γίνει μία συζήτηση για την ημέρα του live. Εγώ δεν μπορώ να είμαι γιατί έχω θέατρο», απάντησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Στη φωλιά των Κου Κου».



