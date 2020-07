Ελεονώρα Μελέτη: Ανανεωμένη και στιλάτη στη φωτογράφηση για τη νέα σεζόν

Κάποιοι ακόμα Αθήνα, ανάμεσα σε αυτούς κ εγώ... μέχρι τις 31 Ιουλίου έχουμε ζωντανά κάθε μέρα 7-10 παρέα με τον @raptis_nick την εκπομπή μας κ εσάς, το ραδιοφωνικό μας παρεάκι στο @dromos898fm , ένα παρεάκι που μας έφτασε ψηλά φέτος, κ ευχαριστούμε πολύ, πολύ όμως, γι αυτό... κ έχουμε κ ετοιμασίες για τη νέα σεζόν, με επιστροφές , σε παλιά λημέρια... μόλις τελειώσαμε τη φωτογράφιση για τη νέα τηλεοπτική χρόνια... τη Παρασκευή έρχεται κ το τρειλερ... κ ενδιάμεσα, τηλέφωνα, πολλά τηλέφωνα, κ δυσκολίες, κ «ευκολάκια» , απρόοπτα, κ αναμενόμενα,ευχάριστα, κ ξενέρωτα, αστεία, κ «αστειότητες», θεμιτά, κ αθέμιτα, αλλά εμείς εδώ... ποζάρουμε για Instagram. Θα έρθει κ η σειρά μας. Κ για διακοπές, κ για «διακοπές» Κ για να έρθουμε κ για να φύγουμε, κ για δράση, κ για αντίδραση... όρεξη να χουμε! Κ μεζεδάκια... #photoshoot #mood #portraitphotography #tv make up/hair @thanosvogiatzis

