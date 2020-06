Αναβάλλονται τα Όσκαρ λόγω κορωνοϊού - Πότε θα γίνουν;

Όπως ήταν λογικό, ο κορωνοϊός «χτύπησε» και την απονομή των Βραβείων Όσκαρ κι ας ήταν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2011, όπως κάθε χρονιά.

Σύμφωνα με το BBC, η φετινή τελετή του θεσμού αναβάλλεται για τουλάχιστον δυο μήνες. Έτσι, αν όλα πάνε καλά με την πανδημία, αντί για τον Φεβρουάριο τα πολύτιμα αγαλματίδια θα δοθούν στους δικαιούχους τους στις 25 Απριλίου του 2021.

H αρχική τελετή των Όσκαρ ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 αλλά οι επικεφαλής της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, έκριναν ότι κάτι τέτοιο δε θα ήταν εφικτό, αφού η πανδημία οδήγησε στο κλείσιμο των κινηματογραφικών παραγωγών αλλά και των κινηματογράφων στα μέσα Μαρτίου, κάτι που κράτησε πίσω τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Λίγες ώρες μετά η Ακαδημία έβγαλε κι επίσημη ανακοίνωση στο twitter.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k