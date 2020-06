Μαρία Μπέη: Το πρώτο μήνυμα μετά την αποχώρηση από το MasterChef!

Αγάπη , πάθος , επιτυχίες , αποτυχίες , νεύρα , κούραση , επιμονή , υπομονή , συναγωνισμός , γεύσεις , αγωνία , χαρά , γέλιο , κλάμματα , ικανοποίηση , αφοσίωση , δημιουργικότητα , πρόοδος , άγχος μα πάνω από όλα ευγνωμοσύνη . Ευγνωμοσύνη που έζησα αυτό το υπέροχο ενώ ταυτόχρονα και δύσκολο ταξίδι στο σπίτι του Masterchef. Μια εμπειρία ανεπανάληπτη , μια εμπειρία που δεν θα μετανιώσω στιγμή . Πλέον μόνο περήφανη μπορώ να αισθάνομαι για όσα κατάφερα φτάνοντας στην 3η θέση. Μια θέση που κατακτήθηκε πολύ δύσκολα και με πολύ κόπο! Με τη σειρά μου λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από όλα όλους εσάς που με στηρίζατε καθημερινά , όλες τις υπέροχες και τους υπέροχους μικρούς και μεγάλους μου θαυμαστές που μου στέλνατε πάντα την θετική σας ενέργεια και την αγάπη σας ...καθώς και όλο το επιτελείο και την παραγωγή του παιχνιδιού που στάθηκαν δίπλα μου σε όλα @masterchefgr & @starchanneltv . Δυσκολίες που αντιμετώπισα και τίποτα δεν βγήκε προς τα έξω από προβλήματα υγείας μέχρι και ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Οι υπέροχοι σεφ μου που στιγμή δεν με άφησαν και πίστεψαν σε εμένα με τον καιρό μου έμαθαν πολλά και το ευχαριστώ είναι λίγο @ioannidispanos @chef_koutsopoulosleonidas @scontizas @nick.d.thomas . Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην επόμενη ημέρα με νέα πλάνα τα οποία θα σας αποκαλύψω σε λίγο καιρό μέχρι τότε ας πάρουν μπρος οι κουζίνες για δοκιμές και πολλές ακόμη γεύσεις! 🙏🏻 Μαρία Μπέη

