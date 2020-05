Αναστάσης Δαφνής:Συγκινεί η οικογένεια του δημοσιογράφου για τον θάνατό του

Καλό ταξίδι Αναστάση... Μετά από πολύμηνη μάχη για τη ζωή του, ο αγαπημένος μας Αναστάσιος Ευάγγελος Δαφνής κατέληξε το πρωί του Σαββάτου 16/5/2020. Ο Αναστάσης έφυγε από τη ζωή, όμως μένει και θα μένει πάντα δίπλα μας σε κάθε χαμόγελο που μας πρόσφερε και σε κάθε όμορφη στιγμή που μας χάρισε. Έζησε τη ζωή του στο έπακρο, με τους δικούς του κανόνες και την ευχαριστήθηκε πραγματικά. Μπορεί η πορεία του δίπλα μας να ήταν σύντομη, ήταν όμως γεμάτη γέλια, χαρά και αγάπη. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη που μας προσφέρετε και την αγάπη που του δείξατε. Η επαγγελματική ζωή του Αναστάση ήταν πολύ συχνά μπροστά στις κάμερες, όμως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θα θέλαμε την κατανόηση, τη διακριτικότητα σας και το σεβασμό στο πένθος μας. -Η οικογένεια του

A post shared by Anastasios Evangelos Dafnis 🧿 (@ianastasis) on May 16, 2020 at 11:10am PDT