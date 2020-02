H Μαρία Ανδρούτσου νικήτρια του 2ου live του Your Face Sounds Familiar

Η Μαρία Ανδρούτσου μεταμφιέστηκε σε Tones and I ανέβηκε στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar», ερμήνευσε το τραγούδι «Dance Monkey».

Η ηθοποιός κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις στο show μεταμφιέσεων το βράδυ της Κυριακής (23/02) και να αναδειχτεί νικήτρια.

Αναλυτικά, οι μεταμορφώσεις των παικτών που είδαμε στο δεύτερο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar».

Στέφανος Μουαγκέ – Justin Timberlake

Νικόλας Ραπτάκης – Ed Sheeran

Λάμπης Λιβιεράτος – Στράτος Διονυσίου

Μαρία Ανδρούτσου – Tones and I

Ηλίας Μπόγδανος – Αλκίνοος Ιωαννίδης

Γιώργος Χρανιώτης – Right Said Fred

Τάνια Μπρεάζου – Άννα Βίσση

Κατερίνα Κουκουράκη – Rihanna

Δανάη Λουκάκη – Άντζελα Δημητρίου

Ευρυδίκη – Alanis Morissette