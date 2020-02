Άντζελα Δημητρίου: Η απάντησή της για το «Just the 2 Of Us»!

Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει γνωστό ότι η Άντζελα Δημητρίου έχει μείνει εκτός show, γιατί είχε ενστάσεις το BBC.

«Τα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής δεν τα επιλέγει ο παρουσιαστής, αλλά το κανάλι. Για τη μόνη που μπορώ να σου πω με σιγουριά πως θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή είναι η Αντζελα Δημητρίου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης στο People, σχετικά με την κριτική επιτροπή.

Ωστόσο, αυτό μάλλον δεν ισχύει.

Ο Γρηγόρης Μπάκας και η εκπομπή «Φωλιά των Κου Κου» συνάντησε την Άντζελα Δημητρίου στο αεροδρόμιο και τη ρώτησε σχετικά.

Η γνωστή τραγουδίστρια, ενώ φαινόταν στεναχωρημένη και ενοχλημένη από τις εξελίξεις με το Just the 2 of us, το μόνο που αρκέστηκε να πει ήταν: «Δεν έχω να σας πω κάτι. Δεν γνωρίζω τίποτα για το BBC. Αν γνώριζα βεβαίως θα σας έλεγα. Όχι, δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα».



Δείτε όλη την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου»