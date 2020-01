YFSF: Δέκα παίκτες και ένα νέο πρόσωπο στην κριτική επιτροπή

Birthday girl, November girl 💜26 November. Life is a gift, every new day is a gift, I choose to be happy🌞🌙🌈⭐️girl #love #birthdaygirl #me #gratitude #picoftheday #beautiful #photooftheday #instagood #fun #smile #pretty #follow #followme #hair #blessed #lady #swag #hot #cool #fashion #loveyourself #instagramers #style #sweet #innerpeace #beauty #celebratelife photo by @christosterzis

A post shared by Maria Androutsou (@maria_androutsou) on Nov 25, 2019 at 9:27pm PST