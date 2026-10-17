Μπορεί τώρα με τον Φοίβο Δεληβοριά να έχουν μία πολύ ωραία συνεργασία καθώς ο μουσικοσυνθέτης της έγραψε αρκετές της επιτυχίες όπως τα: «Όταν Σου Χορεύω» (με δεκάδες εκατομμύρια προβολές), τα «Μαχαιριά» «Σε Έλεγα Αγάπη Μου» και το «Δε Με Ξέρεις», ωστόσο η Ρένα Μόρφη αποκάλυψε πως στην πρώτη οντισιόν όταν την είδε, την απέρριψε.

Η Ρένα Μόρφη/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

«Με τον Φοίβο γνωριστήκαμε όταν είχε έρθει σε ένα live στο Βόλο και μετά, όταν ήρθα να σπουδάσω, τυχαία και όχι, μείναμε στην ίδια γειτονιά και κάναμε παρέα. Και εγώ τότε ήμουν πολύ ερωτευμένη με έναν άνθρωπο που με έφτυνε τρομερά. Είχε κάνει μια οντισιόν ο Φοίβος, στην οποία πήγα και μου είπε “Κοριτσάκι μου, δεν είσαι έτοιμη” δήλωσε η τραγουδίστρια στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

Η τραγουδίστρια έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και αποκάλυψε πως έχει κάνει αρκετά επαγγέλματα στο παρελθόν. Μάλιστα όταν δούλεψε σε φούρνο, όπως ισχυρίστηκε, την πήρε χαμπάρι η μητέρα της και τη σταμάτησε.

«Και σερβιτόρα έχω επιχειρήσει να δουλέψω και με διώξανε πριν ανοίξει το μαγαζί. Έχω κάνει σε φούρνο δύο μέρες, αλλά το ανακάλυψε η μαμά μου και με σταμάτησε. Έχω δουλέψει σε μεγάλο πολυκατάστημα με κολόνιες και τέτοια πράγματα. Εκεί ήμουνα ενάμιση μήνα. Εγώ ήξερα ότι θα φύγω, γιατί απλά μάζευα λεφτά για να πάω στην Πορτογαλία. Όχι, στο Βέλγιο ήθελα να πάω. Ε, και έβαλα την αδερφή μου που ήταν μεγαλύτερη να κάνει ότι είμαι εγώ στο τηλέφωνο και να παραιτηθεί για μένα».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις ή αν σκοπεύει να κάνει στο μέλλον, η τραγουδίστρια απάντησε με χιούμορ πως δεν θέλει να στερηθεί τη χαρά του όταν είναι στραβωμένη να φαίνεται.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς/ φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης

«Δε θέλω ακόμη να μου στερήσω ας πούμε αυτή τη χαρά του να δείχνω πόσο στραβωμένη είμαι. Κάπως θεωρώ ότι λίγο σε εμποδίζει στο να αγριέψεις τον άλλον. Άμα δε θέλεις να αγριεύεις κόσμο είναι πολύ ωραίο. Επειδή εμένα μ’ αρέσει αυτό τώρα λίγο να με φοβούνται» σημείωσε.