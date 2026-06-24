Γνωστός τραγουδιστής αποκαλύπτει: «Η κόρη μου δεν με κάλεσε στον γάμο της»

«Η Ελένη Μενεγάκη βάφτισε την κόρη μου - Δε νοιάστηκε»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Κοντοζάλος αποκάλυψε ότι δεν ήταν καλεσμένος στον γάμο της κόρης του, Σοφίας, αλλά δεν κρατάει κακία.
  • Ο τραγουδιστής μίλησε για τη μακροχρόνια σχέση του με τη σύζυγό του, Καρολίνα, και τη σημασία της κατανόησης στον γάμο.
  • Αναφέρθηκε στην απουσία επαφών με την Ελένη Μενεγάκη, παρά το γεγονός ότι εκείνη έχει βαφτίσει την κόρη του.
  • Εξέφρασε παράπονο για την έλλειψη ενδιαφέροντος της Μενεγάκη για τη ζωή της Σοφίας.
  • Τόνισε ότι οι σχέσεις αλλάζουν με τον χρόνο και οι άνθρωποι συχνά ξεχνούν τους φίλους τους.

Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στο Happy Day και στη Χριστιάνα Κοχλατζή παραχώρησε ο Δημήτρης Κοντοζάλος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε για το μυστικό του γάμου του με τη σύζυγό του, Καρολίνα.

Ο Δημήτρης Κοντολάζος με τη σύζυγό του, Καρολίνα / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Δημήτρης Κοντολάζος με τη σύζυγό του, Καρολίνα / NDP Photo Agency, Ανδρέας Νικολαρέας

Αμέσως μετά, αποκάλυψε πως δεν ήταν καλεσμένος στον γάμο της κόρης του, Σοφίας, στην οποία, παρ’ όλα αυτά, δεν κρατάει κακία.

«Με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί 36 χρόνια. Ο γάμος κρατιέται με την κατανόηση. Η κόρη μου δεν με κάλεσε στον γάμο της και δεν πήγα. Εγώ τους αγαπάω όλους, από εκεί και πέρα καλή ζωή να έχουν. Το παιδί σου είναι πάντα παιδί σου», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ο γνωστός τραγουδιστής εξομολογήθηκε ακόμα πως δεν διατηρεί πλέον επαφές με την Ελένη Μενεγάκη, εκφράζοντας το παράπονό του για το γεγονός ότι έχει χαθεί από τη ζωή της κόρης του, την οποία η παρουσιάστρια έχει βαφτίσει.

Ο Δημήτρης Κοντολάζος με την Ελένη Μενεγάκη / Πηγή: Happy Day

Ο Δημήτρης Κοντολάζος με την Ελένη Μενεγάκη / Πηγή: Happy Day

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Η Ελένη βάφτισε την κόρη μου, τη Σοφία. Κάναμε προσπάθειες επανασύνδεσης, αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν. Δε με νοιάζει για εμένα και την Καρολίνα, όμως θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο τη Σοφία να δει πώς μεγάλωσε. Δε νοιάστηκε. Σιγά σιγά απομακρυνθήκαμε. Ίσως μένει μακριά πια και δεν πιάνουν τα τηλέφωνα εκεί που είναι. Όταν έχουν την ανάγκη σου όλοι σε αγαπάνε, μα σαν πάρεις τον κατήφορο και οι φίλοι σε ξεχνάνε».

 

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΛΑΖΟΣ
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HAPPY DAY
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