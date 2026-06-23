Θρήνος για τη Θωμαή Απέργη- Βυθισμένη στη θλίψη η τραγουδίστρια

Ποιο αγαπημένο της πρόσωπο πέθανε

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Θωμαϊδας Απέργη/ βίντεο από Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Θωμαή Απέργη θρηνεί τον θάνατο του αγαπημένου της θείου, Γιώργου.
  • Η τραγουδίστρια είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μοιράστηκε τα συναισθήματά της στα social media.
  • Εξέφρασε την ανησυχία της για μια επικείμενη εξέταση, συνδυάζοντας την προσωπική της θλίψη με τη ζωή.
  • Αναφέρθηκε στην ευθραυστότητα της ζωής και την ανάγκη για αλληλεγγύη.
  • Δηλώνει ότι είναι μαζί με τους θαυμαστές της, παρά την απουσία της.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η Θωμαή Απέργη καθώς πέθανε ο αγαπημένος της θείος.

Γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια πήρε το πτυχίο της στην Ψυχολογία

Η τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει αρκετά τραγούδια που έγιναν επιτυχίες ανάμεσα σ’ αυτά «Η γυναίκα που αγαπά», «Μια βραδιά», «Γίνε Γυρισμός» και άλλες πολλές, μοιράστηκε με τους followers της στα social media τα συναισθήματά της βάζοντας μαύρο χρώμα στο Instastory της.

Θρήνος για τη Θωμαή Απέργη- Βυθισμένη στη θλίψη η τραγουδίστρια

«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν άνθρωπο δικό μας, τον θείο μου, τον Γιώργο, τον πατέρα του Θανάση, τον άντρα της Ισμήνης. Αγχώνομαι τόσο πολύ για την σημερινή εξέταση… Όμως… η ζωή βρίσκει πάντα τρόπους να σου υπενθυμίζει τα σημαντικά και κυρίως πόσο εύθραστοι είμαστε. Ας είμαστε μαζί λοιπόν σ’ αυτό το ταξίδι της ζωής όχι χώρια, όχι απέναντι. Είμαι μαζί σας ακόμα κι αν δεν είμαι με τη φυσική μου παρουσία. Καλή δύναμη, σας αγαπώ» έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια. 
 

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ΘΩΜΑΗ ΑΠΕΡΓΗ
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