Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η Θωμαή Απέργη καθώς πέθανε ο αγαπημένος της θείος.

Η τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει αρκετά τραγούδια που έγιναν επιτυχίες ανάμεσα σ’ αυτά «Η γυναίκα που αγαπά», «Μια βραδιά», «Γίνε Γυρισμός» και άλλες πολλές, μοιράστηκε με τους followers της στα social media τα συναισθήματά της βάζοντας μαύρο χρώμα στο Instastory της.

«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν άνθρωπο δικό μας, τον θείο μου, τον Γιώργο, τον πατέρα του Θανάση, τον άντρα της Ισμήνης. Αγχώνομαι τόσο πολύ για την σημερινή εξέταση… Όμως… η ζωή βρίσκει πάντα τρόπους να σου υπενθυμίζει τα σημαντικά και κυρίως πόσο εύθραστοι είμαστε. Ας είμαστε μαζί λοιπόν σ’ αυτό το ταξίδι της ζωής όχι χώρια, όχι απέναντι. Είμαι μαζί σας ακόμα κι αν δεν είμαι με τη φυσική μου παρουσία. Καλή δύναμη, σας αγαπώ» έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

