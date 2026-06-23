Τον λόγο που δεν έχει βαπτίσει ακόμα ούτε τον 7χρονο γιο του Αρίωνα ούτε και τον ενός έτους δεύτερο γιο του αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ο τραγουδιστής γνωστών επιτυχιών, ανάμεσα σ’ αυτές: «Μείνε δίπλα μου», «Αν μ΄αγαπάς», «Βουτιά στο κενό» και άλλες πολλές, τόνισε στο Happy Day πως δεν είναι κατά του μυστηρίου της βάπτισης, απλά συνήθως κάτι συμβαίνει και δε γίνεται.

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

«Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτήν την ιστορία. Ο μεγάλος γιος δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, θα δούμε τώρα. Μας ενδιαφέρει η βάφτιση, αλλά εκείνη τη στιγμή που μας ενδιαφέρει ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται. Θα δούμε. Ονοματοδοσία έχει γίνει στον μεγάλο. Τώρα μπορεί να γίνει και στον μικρό. Θα δούμε λίγο για βαφτίσια. Ο μικρός λέγεται Απόλλωνας και ο μεγάλος Αρίωνας. Προέκυψε αυτό με τα αρχαιοελληνικά ονόματα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο κόλλημα, είναι ωραία τα αρχαιοελληνικά ονόματα» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά είναι μαζί πάνω από έντεκα χρόνια και έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.