Δήμος Αναστασιάδης: Γιατί δεν έχει βαπτίσει ακόμα τον 7χρονο γιο του

Ο τραγουδιστής δεν είναι κατά του μυστηρίου της βάπτισης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δήμος Αναστασιάδης δεν έχει βαπτίσει ακόμα τους γιους του, Αρίωνα (7 ετών) και Απόλλωνα (1 έτους).
  • Αναφέρει ότι δεν είναι κατά της βάπτισης, αλλά συχνά συμβαίνει κάτι που καθυστερεί τη διαδικασία.
  • Η ονοματοδοσία έχει γίνει για τον μεγαλύτερο γιο, ενώ εξετάζουν τη βάπτιση και του μικρού.
  • Ο Δήμος και η Τζένη Θεωνά είναι μαζί πάνω από 11 χρόνια και έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Τον λόγο που δεν έχει βαπτίσει ακόμα ούτε τον 7χρονο γιο του Αρίωνα ούτε και τον ενός έτους δεύτερο γιο του αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Δήμος Αναστασιάδης.

Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο

Ο τραγουδιστής γνωστών επιτυχιών, ανάμεσα σ’ αυτές: «Μείνε δίπλα μου», «Αν μ΄αγαπάς», «Βουτιά στο κενό» και άλλες πολλές, τόνισε στο Happy Day πως δεν είναι κατά του μυστηρίου της βάπτισης, απλά συνήθως κάτι συμβαίνει και δε γίνεται.

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας 

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας 

«Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτήν την ιστορία. Ο μεγάλος γιος δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, θα δούμε τώρα. Μας ενδιαφέρει η βάφτιση, αλλά εκείνη τη στιγμή που μας ενδιαφέρει ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται. Θα δούμε. Ονοματοδοσία έχει γίνει στον μεγάλο. Τώρα μπορεί να γίνει και στον μικρό. Θα δούμε λίγο για βαφτίσια. Ο μικρός λέγεται Απόλλωνας και ο μεγάλος Αρίωνας. Προέκυψε αυτό με τα αρχαιοελληνικά ονόματα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο κόλλημα, είναι ωραία τα αρχαιοελληνικά ονόματα» ανέφερε ο τραγουδιστής. 

Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους

 Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά είναι μαζί πάνω από έντεκα χρόνια και έχουν υπογράψει  σύμφωνο συμβίωσης πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

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ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
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ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
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