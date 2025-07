Χαλκ Χόγκαν: Ο θρύλος του Wrestling πέθανε στα 71 του χρόνια!

Ο κόσμος του επαγγελματικού Wrestling θρηνεί την απώλεια ενός από τους εμβληματικότερους και πιο αναγνωρίσιμους θρύλους του, καθώς ο Χαλκ Χόγκαν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών από καρδιακή ανακοπή.

Το δυσάρεστο νέο μεταδόθηκε από το TMZ Sports, βυθίζοντας σε πένθος εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως.

Τα φουσκωμένα μπράτσα ήταν το μεγάλο... ατού στην καριέρα του Χαλκ Χόγκαν! /Φωτογραφία AP Images/Jason DeCrow

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρα κι ιατρικό προσωπικό κλήθηκαν στο σπίτι του 71χρονου θρύλου του WWE στο Κλίαργουοτερ της Φλόριντα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν την παρουσία πλήθους αστυνομικών οχημάτων και διασωστών έξω από την κατοικία του Χόγκαν, ο οποίος μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για «καρδιακή ανακοπή».

Αυτή η τραγική εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου η σύζυγός του, Σκάι, είχε διαψεύσει έντονα φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται σε κώμα. Τότε, είχε δηλώσει πως η καρδιά του ήταν «δυνατή», καθώς ο Χόγκαν ανάρρωνε από διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις. Περίπου ένα μήνα νωρίτερα, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι ο Χόγκαν βρισκόταν «στο κρεβάτι του θανάτου», αλλά τότε είχε αναφερθεί πως απλώς αντιμετώπιζε τα συμπτώματα μιας επέμβασης στον αυχένα που είχε υποβληθεί τον Μάιο.

Ο Χαλκ Χόγκαν σε συνέντευξη Τύπου το 1991 /Φωτογραφία AP Images/Chris Martinez

Χαλκ Χόγκαν: Το πραγματικό όνομα κι η κατάκτηση του Χόλιγουντ

Ο Χαλκ Χόγκαν, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Τέρενς Τζιν Μπολέα, γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1953 στη Τζόρτζια των ΗΠΑ. Με ποικίλες ρίζες -γαλλικές, ιταλικές, παναμανικές και σκωτσέζικες- ο γιος του εργοδηγού Πιέτρο Μπολέα και της δασκάλας χορού Ρουθ, ξεκίνησε την αθλητική του πορεία με το μπέιζμπολ, όπου έδειξε εξαιρετικό ταλέντο. Ωστόσο, ένας τραυματισμός ανέκοψε την επαγγελματική του πορεία στο άθλημα.

Πέρα από τον αθλητισμό, του άρεσε η μουσική, στην οποία άρχισε να αφιερώνεται αφού αποχώρησε από το κολέγιο, πριν η πάλη μπει δυναμικά στη ζωή του και την αλλάξει για πάντα.

Ο Χαλκ Χόγκαν σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 /Φωτογραφία AP Images/Evan Vucci

Ο Χαλκ Χόγκαν δεν ήταν απλά ένας παλαιστής· ήταν μια ολόκληρη περσόνα, ένας αθλητής, influencer, reality star και φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Κατάφερε να μεταμορφώσει την επαγγελματική πάλη από ένα άθλημα για σχετικά περιορισμένο κοινό σε ένα οικογενειακό θέαμα.

Οι θεατρικές του εμφανίσεις στο ρινγκ είχαν μαγνητική επίδραση σε παιδιά και γονείς, εκτοξεύοντας τη δημοτικότητα του αθλήματος σε πρωτόγνωρα επίπεδα.

Το 1996, ο Χαλκ πραγματοποίησε μια θεαματική μεταμόρφωση από ήρωα σε «κακό», δημιουργώντας το θρυλικό NWO (New World Order) και καθιερώθηκε ως Hollywood Hulk Hogan. Αυτή η κίνηση όχι μόνο τον εκτόξευσε προσωπικά, αλλά έφερε ακόμα μεγαλύτερη φήμη κι επιρροή στην επαγγελματική πάλη.

Ο Χαλκ Χόγκαν με τον θρυλικό μποξέρ Mr. T. το 1985 στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία AP Images/Corey Struller

Χαλκ Χόγκαν: Σκάνδαλα, comeback και κινηματογραφική καριέρα

Ο Χαλκ εντάχθηκε στο Hall of Fame του WWE το 2005, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του στο άθλημα. Ωστόσο, απομακρύνθηκε το 2015 μετά από ένα σκάνδαλο που ξέσπασε λόγω ρατσιστικών σχολίων που έκανε ενώ βιντεοσκοπούνταν κρυφά κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής συνάντησης. Η ιστοσελίδα Gawker δημοσίευσε το απόσπασμα, με τον Χαλκ να τους μηνύει και τελικά να κερδίζει τη δίκη. Επανήλθε στο Hall of Fame του WWE το 2020, αυτή τη φορά ως μέλος του NWO, αποκαθιστώντας τη θέση του στην ιστορία του Wrestling.

Πέρα από το ρινγκ, ο Χόγκαν είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη κινηματογραφική καριέρα, ξεκινώντας το 1982 με το Rocky III, όπου υποδύθηκε τον εμβληματικό χαρακτήρα Thunderlips. Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες No Holds Barred, Suburban Commando και Mr. Nanny. Επιπλέον, καθιερώθηκε ακόμα περισσότερο σε άλλα κοινά μέσα από το επιτυχημένο και καλτ ριάλιτι του VH1, Hogan Knows Best, μαζί με την οικογένειά του, Λίντα, Νικ και Μπρουκ, δίνοντας μια γεύση της προσωπικής του ζωής στο ευρύ κοινό.

Ο Χαλκ Χόγκαν έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια /Φωτογραφία AP Images/Julia Nikhinson

Ο Χόγκαν, διαβόητος για τον εκκεντρικό του χαρακτήρα και την ανεξίτηλη επίδρασή του, είχε υποβληθεί σε αμέτρητες επεμβάσεις λόγω των τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακράς και απαιτητικής καριέρας του στο wrestling. Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως δεν του είχε απομείνει κανένα «πρωτότυπο» μέρος στο σώμα του, μαρτυρώντας τις θυσίες που έκανε για το άθλημα που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε.

Η κληρονομιά του Χαλκ Χόγκαν θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές των θαυμαστών του και στην ιστορία του επαγγελματικού Wrestling.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media