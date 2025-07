 Bikini Body: Τα μαγιό που επιλέγουν φέτος οι επώνυμες της ελληνικής showbiz

Το καλοκαίρι βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και οι celebrities έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά, αναδεικνύοντας τα πιο hot trends στα μαγιό για το 2025. Από minimal γραμμές μέχρι τολμηρά prints και vintage vibes, οι επώνυμες της ελληνικής showbiz δεν φοβούνται να πειραματιστούν, κάνοντας κάθε τους εμφάνιση... viral!

Minimal chic: Η safe και sexy επιλογή

Οι περισσότερες φέτος προτιμούν καθαρές γραμμές και ουδέτερους τόνους. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στις διακοπές της στα Κουφονήσια επέλεξε ένα κλασσικό μαύρο τριγωνάκι μπικίνι, αποδεικνύοντας πως το less is more είναι διαχρονική αξία.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Αντίστοιχα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εμφανίστηκε με ένα τριγωνάκι μπικίνι του οίκου Dior, σε ασπρόμαυρη απόχρωση.

Κλασσικό μαύρο μπικίνι επέλεξε και η Ελένη Φουρέιρα!

Ελένη Φουρέιρα

H Δούκισσα Νομικού επέλεξε ένα Nude μπικίνι για τις διακοπές της στις Μαλδίβες.

Prints, neon & retro: Το comeback των 90s

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε ένα ροζ - ροδακινί μπικίνι στις διακοπές της στην Πάρο!

Η Μαρία Σολωμού φωτογραφήθηκε με ροζ μπικίνι με σχέδια, επιβεβαιώνοντας πως τα statement μαγιό είναι το απόλυτο must-have.

Η Josephine επένδυσε σε ένα neon φούξια μπικίνι και πόζαρε στον φακό!

Η Δανάη Παππά επέλεξε ένα κόκκινο μπικίνι, που θυμίζει κάτι από Baywatch!

H Mαριέττα Χρουσαλά επέλεξε μπικίνι με prints και ολόσωμο γκοφρέ σε Mint απόχρωση!

Cut-outs & ασύμμετρα: Για τολμηρές εμφανίσεις

Τα μαγιό με κοψίματα και ασυμμετρίες έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα φέτος. Η Ιωάννα Τούνη δεν θα μπορούσε να μην ενδώσει στα έντονα χρώματα. Σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram πόζαρε με κίτρινο neon μαγιό με Cut-outs.

Oλόσωμο με Cut-outs επέλεξε και η Χριστίνα Μπόμπα στις διακοπές της στην Πάρο!

Boho style: Η διαχρονική αισθητική

Το Boho style το καλοκαίρι είναι διαχρονική επιλογή. Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα πλεκτό μπικίνι στις διακοπές της στις Μαλδίβες!

Kαι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου επέλεξε ένα boho μπικίνι στις διακοπές της στα Κουφονήσια!

Kαι η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε με το πλεκτό της μπικίνι!

