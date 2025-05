Lady Gaga: Πάνω από 2 εκατ. κόσμος στη δωρεάν συναυλία της στην Κοπακαμπάνα

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη... δωρεάν (!) συναυλία της Lady Gaga στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Η μεγαλύτερη συναυλία της ποπ σταρ που πραγματοποιήθηκε ποτέ, χρηματοδοτήθηκε από την πόλη σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης της οικονομίας του Ρίο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνησή τους αυτή θα μπορούσε να αποφέρει 100 εκατομμύρια δολάρια στην τοπική οικονομία.

Η συναυλία του Σαββάτου ήταν μέρος μιας διαφημιστικής περιοδείας για το όγδοο άλμπουμ της Lady Gaga, Mayhem, του οποίου τα τραγούδια περιλαμβάνουν τα Abracadabra και Die With a Smile. Η τελευταία εμφάνιση της σταρ στη Βραζιλία ήταν το 2012.

Over two million fans attended a free Lady Gaga concert on Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil, her biggest show ever.



The city funded the event to help revive its economy, expecting a $100 million boost. pic.twitter.com/n5PeGRHMpe