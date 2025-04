Γιώργος Χρυσοστόμου: Εικόνες μέσα από το σπίτι του

Ο χώρος του σπιτιού είναι ο αγαπημένος του Γιώργου Χρυσοστόμου και σχεδόν σε κάθε του συνέντευξη αναφέρεται σε αυτό.

Το τελευταίο διάστημα ο ταλαντούχος ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ενεργός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κάτι που δεν συνήθιζε.

Κάθε πρωί ανεβάζει ένα βίντεο ήμία φωτογραφία μέσα από το σπίτι χωρίς να δείχνει κάποιες λεπτομέρειες από τον προσωπικό του χώρο.

Επίσης, δείχνει τα παζλ που έχει φτιάξει και κοσμούν τους τοίχους του σπιτιού του.

Έχει δηλώσει στο παραλθόν ότι το αγχολυτικό του είναι το να φτιάχνει παζλ και να φροντίζει το σπίτι του.

Για το πόσο απολαμβάνει να φτιάχνει παζλ και να τα ολοκληρώνει είχε μιλήσει στο παρελθόν σε συνέντευξή του στο Bovary και είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό το κλατς όταν κουμπώσει το τελευταίο κομμάτι, δεν περιγράφεται. Ξέρεις πια ποιο είναι αυτό το κομμάτι αλλά το αφήνεις για το τέλος. Για να ακουστεί αυτό το κλατς… Μπορώ να πω ότι είναι better than sex, better than food. Φέρνει μια ικανοποίηση και μια ησυχία. Και φυσικά μόλις ολοκληρωθεί δεν θέλει παρορμητικές κινήσεις, γιατί έχω δει μπροστά μου να διαλύεται παζλ. Θέλει ησυχία. Να το σκουπίσεις ελαφρά με ένα βετέξ, να γυαλίσει και μετά να το αφήσεις εκεί. Να το απολαύσεις».

