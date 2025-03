Ντέιβιντ Χέισελχοφ: Πρώτη εμφάνιση μετά την αυτοκτονία της πρώην του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αυτοκτονία της πρώην συζύγου του και μητέρας των δύο παιδιών του, Πάμελα Μπαχ.

Την περασμένη Παρασκευή εντοπίστηκε από φωτογράφους στην περιοχή Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, για έναν περίπατο με έναν φίλο του.

Φορώντας μαύρο μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι κι ένα μπλε καπέλο, ο πρωταγωνιστής του Baywatch περπατούσε στο πεζοδρόμιο, με τα διεθνή Μέσα να αναφέρουν πως ήταν καταβεβλημένος.

Η Πάμελα Μπαχ κι ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ αγκαλιά σε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 1993 /Φωτογραφία AP Images/Martin Cleaver

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Τετάρτης 5 Μαρτίου, οι διασώστες κλήθηκαν στο σπίτι της Πάμελα Μπαχ, αφού η οικογένειά της ανησύχησε καθώς δεν είχε νέα της και βρήκαν την 62χρονη ηθοποιό νεκρή από αυτοτραυματισμό με όπλο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν βρέθηκε σημείωμα αυτοκτονίας στον χώρο. Λίγο αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, ο πρώην σύζυγός της, Ντέιβιντ Χέισελχοφ έκανε την πρώτη του δήλωση ζητώντας ιδιωτικότητα.

Ο Χέισελχοφ κι η Μπαχ ήταν παντρεμένοι από το 1989 έως το 2006 κι απέκτησαν δύο κόρες, τη Χέιλι και την Τέιλορ Αν Χέισελχοφ. Το διαζύγιό τους ήταν ταραχώδες, με τη διαμάχη για τη συζυγική διατροφή να συνεχίζεται μέχρι το 2017.

