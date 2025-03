Τζάστιν Θερού: Παντρεύτηκε ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Άνιστον

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζάστιν Θερού κι η σύντροφός του Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, σε μια ρομαντική τελετή στην παραλία Τουλούμ στο Μεξικό.

Ο Τζάστιν Θερού κι η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα βραβεία Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Σε αποκλειστικές φωτογραφίες του TMZ, οι νεόνυμφοι φαίνονται να απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές του έγγαμου βίου τους στη μαγευτική παραλία.

