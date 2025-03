Νόνη Δούνια: Βραδιά 90's με τον σύζυγό της, Κυριάκο Μουρατίδη

Μια σπάνια βραδινή έξοδο με τον Κυριάκο Μουρατίδη πραγματοποίησε η Νόνη Δούνια.

Η παρουσιάστρια - μοντέλο κι ο επί 21 χρόνια σύζυγός της βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 15/3 στη συναυλία «Back to the Groove» μαζί με πλήθος κόσμου.

Το αγαπημένο ζευγάρι διασκέδασε με τα μεγαλύτερα hits της χρυσής δεκαετίας των 90's, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθαντίζει στο Γήπεδο Tae Kwon Do, όπου πραγματοποιήθηκε η μουσική εκδήλωση.

Η Νόνη Δούνια με τον σύζυγό της Κυριάκο Μουρατίδη στη συναυλία «Back to the Groove» στο Γήπεδο Tae Kwon Do / Φωτογραφία NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Η Νόνη Δούνια και ο Κυριάκος Μουρατίδης είναι παντρεμένοι από το 2004 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Στάθη και τη Ζαφειρία.

