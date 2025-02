Roberta Flack: Πέθανε η τραγουδίστρια του «Killing me softly»

Πιο φτωχή είναι από σήμερα η μουσική σκηνή της soul και R’n’B μετά τον θάνατο της Roberta Flack. Η διάσημη τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών.

H Roberta Flack έγινε διάσημη στις αρχές της δεκαετίας του ’70 με τις βραβευμένες με Grammy επιτυχίες «The First Time Ever I Saw Your Face» και «Killing Me Softly With His Song».

«Είμαστε συντετριμμένοι», ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπός της, η οποία ανακοίνωσε το θάνατό της και κατέληξε: «Πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Roberta έσπασε τα όρια και τα ρεκόρ. Ήταν επίσης μία περήφανη παιδαγωγός».

Η Flack γεννήθηκε το 1937 στο Black Mountain της Βόρειας Καρολίνας, από γονείς μουσικούς. Η μητέρα της, Irene, έπαιζε εκκλησιαστικό όργανο χορωδίας, πράγμα που σημαίνει ότι εισήχθη από νωρίς στη θρησκευτική και κλασική μουσική.

Ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία εννέα ετών και στα 15 της έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο Howard για να σπουδάσει μουσική με πλήρη υποτροφία, μια από τις νεότερες φοιτήτριες που έγιναν δεκτές στην ιστορία της σχολής.

Roberta Flack: Πέθανε το είδωλο της soul και της R&B, η βελούδινη φωνή του Killing Me Softly/ AP Jordan Strauss

Στα 19 της, η νέα απόφοιτος του Χάουαρντ φιλοδοξούσε να γίνει τραγουδίστρια όπερας, προτού αναλάβει θέση καθηγητή στη Βόρεια Καρολίνα. Παράλληλα με αυτή τη δουλειά, η Flack άρχισε να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, συνθέτοντας στοιχεία κλασικής μουσικής, μπλουζ, φολκ, Motown και ποπ. Η δεξιοτεχνία της της εξασφάλισε τακτικές εμφανίσεις σε χώρους σε όλη την Ουάσινγκτον και το 1968, μια εμφάνισή της στο εστιατόριο Mr Henry’s οδήγησε τη Flack να εγκαταλείψει οριστικά τη διδασκαλία.

Γνωρίστηκε με τον πιανίστα και τραγουδιστή της soul jazz Les McCann, ο οποίος με τη σειρά του τη σύστησε στην Atlantic Records – στις αρχές του 1969 ηχογραφούσε το ντεμπούτο άλμπουμ της First Take μέσα σε 10 μόνο ώρες.

Χρειάστηκε να φτάσει το 1971, ωστόσο, και μια τοποθέτηση στο soundtrack της ταινίας Play Misty for Me του Clint Eastwood, για να γίνει η διασκευή της στη folk μπαλάντα του Ewan MacColl The First Time Ever I Saw Your Face η πρώτη της μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ. Έμεινε έξι εβδομάδες στο Νο 1 το 1972, κερδίζοντας ένα βραβείο Grammy για δίσκο της χρονιάς το 1973.

Το Killing Me Softly With His Song της χάρισε το ίδιο βραβείο το 1974, κάνοντας τη Flack την πρώτη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο σε δύο διαδοχικές χρονιές, ένα κατόρθωμα που επαναλήφθηκε έκτοτε μόνο από τους U2 και την Billie Eilish. Εκείνη τη χρονιά πέτυχε άλλο ένα Νο1 στις ΗΠΑ με το Feel Like Makin’ Love.

