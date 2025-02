Χριστίνα Μπόμπα: Φόρεσε το τέλειο φόρεμα για τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου

Ένα βίντεο GRWM (Get Ready With Me) for a date night ανέβασε η Χριστίνα Μπόμπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok και μας έδωσε την τέλεια ιδέα για το τι μπορούμε να φορέσουμε σε ένα ραντεβού ή ακόμα καλύτερα, στη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου.

Η γνωστή content creator φόρεσε ένα μίντι κόκκινο φόρεμα, σε στενή γραμμή, το οποίο κολακεύει υπέροχα τη σιλουέτα και τις καμπύλες της. Συνδύασε το φόρεμα με μαύρα μυτερά παπούτσια με χαμηλό τακούνι, έντονα σκουλαρίκια και τσάντα.

Το μακιγιάζ της η Χριστίνα Μπόμπα το κράτησε σε nude αποχρώσεις και ίσιωσε τα μακριά μαλλιά της. Απλή, sexy και chic! Έτοιμη για το date night!

Δες το look της:

