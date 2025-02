Τέιλορ Σουίφτ: Την γιούχαραν στο Super Bowl - Πώς αντέδρασε;

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στο Super Bowl LIX για να στηρίξει τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι, και την ομάδα του, τους Kansas City Chiefs.

Ωστόσο, η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε! Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι κάμερες του σταδίου πρόβαλλαν στις γιγαντοοθόνες τους διάσημους καλεσμένους που παρευρέθηκαν στον μεγάλο τελικό.

Η Τέιλορ Σουίφτ, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, εμφανίστηκε στην γιγαντοοθόνη του γηπέδου. Όμως, αντί για επευφημίες δέχτηκε το γιουχάρισμα του κόσμου, προς έκπληξη της τραγουδίστριας.

Για την ακρίβεια, κοίταξε γύρω της με πραγματική απορία και στη συνέχεια απευθύνθηκε σε μία φίλη της.

Ένας αναγνώστης χειλιών που μίλησε στην DailyMail είπε πως η Τέιλορ Σουίφτ είπε χαρακτηριστικά: «αχ, τι συμβαίνει;», εμφανώς αιφνιδιασμένη.

