Grammy 2025: Έγραψε ιστορία η Beyonce - Η λίστα με τα ονόματα των νικητών

Το βράδυ της Κυριακής έλαβε χώρα η 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy στο Λος Άντζελες με οικοδεσπότη τον κωμικό Τρέβορ Νόα, ο οποίος ανέλαβε για πέμπτη συνεχή χρονιά το τιμόνι της παρουσίασης.

Η Beyoncé κέρδισε τελικά το πολυπόθητο βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα Grammy του 2025, αφού είχε αποκλειστεί τις τελευταίες τέσσερις φορές που ήταν υποψήφια. Η σπουδαία καλλιτέχνιδα η οποία είχε 11 υποψηφιότητες για το άλμπουμ της «Cowboy Carter», έγινε η καλλιτέχνις με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Grammy με 99 σε όλη την καριέρα της. Ακόμη εκτός από το άλμπουμ της χρονιάς, κέρδισε επίσης το καλύτερο άλμπουμ country και την καλύτερη ερμηνεία σε ντουέτο/ομάδα country.

«Ουάου, δεν το περίμενα αυτό. Ουάου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που μπορώ ακόμα να κάνω αυτό που αγαπώ μετά από τόσα χρόνια. Θεέ μου», δήλωσε συγκινημένη η Beyoncé κατά την παραλαβή του βραβείου της. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες της country που δέχτηκαν αυτό το άλμπουμ. Δουλέψαμε τόσο σκληρά γι’ αυτό. Νομίζω ότι μερικές φορές το είδος είναι μια λέξη που μας κρατάει στη θέση μας ως καλλιτέχνες και θέλω απλώς να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που τους παθιάζει και να παραμείνουν επίμονοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, όλους τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν, σας ευχαριστώ, αυτό το άλμπουμ δεν θα υπήρχε χωρίς εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Θεό και τους θαυμαστές μου, είμαι ακόμα σε σοκ».

Ο Kendrick Lamar σάρωσε και στις πέντε κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιος, κερδίζοντας τόσο το δίσκο όσο και το τραγούδι της χρονιάς. Ο Roan ήταν επίσης μεγάλος νικητής, παίρνοντας το βραβείο για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη.

Η Chappell Roan αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στον χώρο της μουσικής, ενώ η Sabrina Carpenter κατέκτησε δύο βραβεία: Καλύτερη Pop Solo Ερμηνεία για το «Espresso» και Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ για το άλμπουμ «Short n’ Sweet».

Δείτε τη λίστα με τους νικητές ανά κατηγορία:

Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς

New Blue Sun, André 3000

COWBOY CARTER, Beyoncé – Νικήτρια

Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter

BRAT, Charli xcx

Djesse Vol. 4, Jacob Collier

HIT ME HARD AND SOFT, Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT, Taylor Swift

Καλύτερος Δίσκος της Χρονιάς»

Now and Then,” The Beatles

“TEXAS HOLD ‘EM,” Beyoncé

“Espresso,” Sabrina Carpenter

“360,” Charli xcx

“BIRDS OF A FEATHER,” Billie Eilish

«Not Like Us», Kendrick Lamar – Νικητής

“Good Luck, Babe!,” Chappell Roan

“Fortnight,” Taylor Swift feat. Post Malone

Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς

«Not Like Us» – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar) — Νικητής

“A Bar Song (Tipsy)” – Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry and Mark Williams, songwriters (Shaboozey)

“Birds of a Feather” – Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

“Die With a Smile” – Dernst “D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars and Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga and Bruno Mars)

“Fortnight” – Jack Antonoff, Austin Post and Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift featuring Post Malone)

“Good Luck, Babe!” – Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro and Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan)

“Please Please Please” – Amy Allen, Jack Antonoff and Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

“Texas Hold ‘Em” – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro and Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Chappell Roan —Νικήτρια

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Shaboozey

Teddy Swim

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ της Χρονιάς

«Alligator Bites Never Heal» — Doechii —Νικήτρια

“Might Delete Later” — J. Cole

“The Auditorium, Vol. 1” — Common and Pete Rock

“The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)” — Eminem

“We Don’t Trust You” — Future and Metro Boomin

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

«Short n’ Sweet» — Sabrina Carpenter —Νικήτρια

“Hit Me Hard and Soft” — Billie Eilish

“Eternal Sunshine” — Ariana Grande

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” — Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

«Cowboy Carter» — Beyoncé — Νικήτρια

“F-1 Trillion” — Post Malone

“Deeper Well” — Kacey Musgraves

“Higher” — Chris Stapleton

“Whirlwind” — Lainey Wilson



Καλύτερο Ποπ Κάντρι Άλμπουμ

«Las Mujeres Ya No Lloran» — Shakira — Νικήτρια

“Funk Generation” — Anitta

“El Viaje” — Luis Fonsi

“GARCÍA” — Kany García

“ORQUÍDEAS” — Kali Uchis



Βραβείο Παγκόσμιας Επίδρασης

Αλίσια Κις

