Άγγελος Λάτσιος: Χριστούγεννα στην εξοχή για τον γιο της Ελένης Μενεγάκη

Για την Ελένη Μενεγάκη θα παραμείνει για πάντα το αγοράκι της, αλλά ο Άγγελος έχει πια μεγαλώσει και έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα γοητευτικό άντρα.

Στη νέα του ανάρτηση, αναδεικνύει μία ροκ πτυχή της προσωπικότητας του. Ο Άγγελος Λάτσιος ποζάρει στον φακό χαμογελαστός με ένα μαύρο σύνολο και μαύρα γυαλιά ηλίου και τη φωτογραφία του από εξόρμησή του στην εξοχή, τη συνόδευσε με το τραγούδι των Guns N' Roses "Welcome To the Jungle".

Δες την ανάρτησή του:

