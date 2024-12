Πέθανε γνωστή ηθοποιός στα 70 της χρόνια

Η Τζιλ Τζέικομπσον, γνωστή για τους ρόλους της στο Star Trek: The Next Generation και τη σαπουνόπερα Falcon Crest, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Η ηθοποιός πέθανε στις 8 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με τον μακροχρόνιο φίλο της, Ντάνιελ Χαράρι, όπως ανέφεραν το Variety και το Hollywood Reporter. Ο Χαράρι δήλωσε ότι η ηθοποιός έφυγε μετά από «μια μακρά ασθένεια».

Ο μάνατζέρ της, Μπεν Πάντουα, επιβεβαίωσε επίσης την είδηση στο Entertainment Weekly. «Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι που αποχαιρετούμε την όμορφη, πνευματώδη, υστερικά αστεία και κομψά τολμηρή πελάτισσά μας, την Τζιλ Τζέικομπσον», ανέφερε ο Πάντουα σε δήλωσή του στο EW, προσθέτοντας: «Η Τζιλ ήταν μια δυναμική ηθοποιός με κωμικό ταλέντο που θύμιζε τη χολιγουντιανή αίγλη της χρυσής εποχής. Η Τζιλ μας πήγε σε τόσες πολλές περιπέτειες και ήταν μια απίστευτη εμπειρία να είσαι μαζί της. Σε ευχαριστούμε, Τζιλ. Θα σε δούμε στα όνειρά μας».

Jill Jacobson, an actress who had roles on two Star Trek shows, Falcon Crest and The New Gidget, has died. She was 70. https://t.co/vgc4xrHmsL — The Hollywood Reporter (@THR) December 16, 2024

Η Τζέικομπσον ξεκίνησε την καριέρα της με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία τρόμου χαμηλού προϋπολογισμού Nurse Sherri το 1977. Στη συνέχεια, έπαιξε σε σειρές όπως: Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Days of Our Lives, Castle, Hung, Newhart και Who's the Boss?.

Υποδύθηκε την Έριν Τζόουνς σε περισσότερα από 20 επεισόδια της δραματικής σειράς του CBS, Falcon Crest. Παράλληλα, εμφανίστηκε σε οκτώ επεισόδια της σειράς The New Gidget, όπου έπαιξε την Λαρού Γουίλσον. Ο τελευταίος της αναγνωρισμένος ρόλος ήταν στη σειρά Etheria το 2020.

