Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένοι θα περάσουν φέτος η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο Γρηγόρης Μόργκαν.

Το βράδυ της Τετάρτης, η δημοσιογράφος/παρουσιάστρια δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφία όπου φαίνεται ο Γρηγόρης Μόργκαν να τοποθετεί το αστέρι στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου τους.

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη /Φωτογραφία Instagram

Μετρώντας αντίστροφα μέχρι τα Χριστούγεννα, αποφάσισαν να στολίσουν και το δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο προκειμένου να μπουν στο εορταστικό κλίμα των ημερών. «All I want for Christmas is YOU», σχολίασε στην ανάρτηση η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Θυμίζουμε ότι τo ζευγάρι που είναι δυο χρόνια μαζί, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη, σε ένα μέρος που αγαπούν πολύ και οι δυο, την Κρήτη, έχοντας δίπλα τους μόνο τους στενούς φίλους και συγγενείς τους.

Ενσταντανέ από τον γάμο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν /Φωτογραφία Instagram

