Μαριέττα Χρουσαλά: Το δέντρο που στόλισε για τα Χριστούγεννα είναι μαγικό!

Η Μαριέττα Χρουσαλά επέστρεψε από το Μονακό, όπου και βρισκόταν τις προηγούμενες μέρες. Η επιχειρηματίας και πρώην παρουσιάστρια, είχε αναλάβει να παρουσιάσει το special event που διοργάνωσαν οι Έλληνες του Μονακό για να τιμήσουν τους Ολυμπιονίκες μας, παρουσία του Πρίγκηπα Αλβέρτου.

Μετά την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η Μαριέττα Χρουσαλά επέστρεψε στην Ελλάδα για να ετοιμάσει στο σπίτι για τα Χριστούγεννα. Έτσι, μάζεψε όλη την οικογένειά της και στόλισαν μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους που είναι πανέμορφο!

Πανύψηλο και εντυπωσιακό, γεμάτο χρωματιστά στολίδια και φωτάκια, το δέντρο τους δεσπόζει στο σαλόνι του σπιτιου τους με τον Λέοντας Πατίτσα και τα παιδιά τους.

«It is this time of the year 🎄#family#loveit#amazing#thebest#fun#christmas», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η Μαριέττα Χρουσαλά.

Η ανάρτησή της:

