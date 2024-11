Δύσκολες ώρες για τον Τζιμ Κάρεϊ - Πέθανε η αδερφή του

Δείτε παλιότερο βίντεο για τον Τζιμ Κάρεϊ από το Happy Day

Δύσκολες ώρες για τον κινηματογραφικό σταρ Τζιμ Κάρεϊ, αφού έφυγε από τη ζωή η μεγαλύτερη αδερφή του, Ρίτα.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε μέσω Facebook ο επί 16 χρόνια σύντροφός της, Άλεξ, αποκαλύπτοντας ότι η Ρίτα Κάρεϊ πέθανε ήρεμα στον ύπνο της την περασμένη Πέμπτη.

Ο Τζιμ Κάρεϊ σε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες το 2019 /Φωτογραφία AP Images/Richard Shotwell

«Με βαριά καρδιά και τη βαθύτατη θλίψη, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της και τους φίλους της, η Ρίτα πέθανε ήσυχα στις 14 Νοεμβρίου 2024. Η Ρίτα κι εγώ (ο Άλεξ) ήμασταν μαζί 16 χρόνια και παντρευτήκαμε πέρυσι τον Ιούλιο σε ένα υπαίθριο γάμο που πάντα ήθελε. Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο και γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους που θεωρούμε φίλους. Η Ρίτα ήταν η καλύτερή μου φίλη, η αγαπημένη μου κι η όμορφη γυναίκα μου. Η Ρίτα είχε πάντα μια στοργική ψυχή κι ήθελε να βοηθήσει τους πάντες ακόμα και τους εντελώς ξένους» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο σύζυγος της Ρίτα Κάρεϊ, η οποία εργαζόταν ως ραδιοφωνική παραγωγός.

Η ανάρτηση για τον θάνατο της Ρίτα Κάρεϊ

Η Ρίτα γεννήθηκε στον Καναδά, όπου μεγάλωσε δίπλα στα τρία αδέρφια της, τον Τζον, την Πατρίσια και φυσικά τον πασίγνωστο ηθοποιό, Τζιμ Κάρεϊ.

