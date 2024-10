Θρήνος για τη Βικτώρια Χαλκίτη - Πέθανε ο πατέρας της Χάρης Χαλκίτης

Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Χάρη Χαλκίτη ήταν το ντουέτο Καυτές βραδιές με την Κωνσταντίνα

Στο πένθος βυθίστηκε η Βικτώρια Χαλκίτη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος της πατέρας και γνωστός μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής, Χάρης Χαλκίτης, στα ηλικία 79 του χρόνια.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Βικτώρια Χαλκίτη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, πόσταρε μια φωτογραφία του πατέρα της και έγραψε: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ. Χάρης Χαλκίτης 1945-2024».

Η ανάρτηση της Βικτώριας Χαλκίτη /Φωτογραφία Instagram

Ποιος ήταν ο Χάρης Χαλκίτης

Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ήρθε στην Αθήνα το 1961 όπου μπήκε στους Playboys. Στο ίδιο συγκρότημα, λίγο αργότερα προστέθηκαν οι Δάκης και Φίλιππος Νικολάου, πριν ξεκινήσουν τις προσωπικές καριέρες τους. Εκείνη την εποχή, ο ίδιος άρχισε να εξελίσσει το μουσικό του ταλέντο, παίζοντας πιάνο, σαξοφώνου, φλάουτο, κλαρίνο, κρουστά και μπάσο.

Στην πορεία των χρόνων γνώρισε τον Γεράσιμο Λαβράνο που τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στο σχήμα του. Μάλιστα, εμφανίστηκε και στην ταινία "Νύχτα γάμου" με τα φωνητικά να τα αναλαμβάνουν η Chiquita Gordon κι ο Frankie Sin.

Φεύγοντας από το συγκρότημα του Γεράσιμου Λαβράνου, δέχτηκε πρόταση από τον Ντέμη Ρούσου να παίξει στους "Aphrodite’s Child", συμμετέχοντας στο "666", παίζοντας μπάσο, κρουστά, σαξόφωνο, φωνητικά, ενώ συμμετείχε και στην περιοδεία.

Ο Χάρης Χαλκίτης συνόδευσε την κόρη του Βικτώρια στον γάμο της με τον Γιώργο Σταμπόλη το 2008 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με την διάλυση των "Aphrodite’s Child", έγινε μόνιμος μουσικός του Ντέμη Ρούσσου, κάνοντας την παραγωγή στο πρώτο του άλμπουμ "On the Greek Side of My Mind" (1971), το οποίο κυκλοφόρησε και με τίτλο "Fire and Ice". Έκανε ακόμα παραγωγή σε τραγούδια της Dalida και της Queen Samantha.

«Βρισκόταν διαρκώς σε περιοδείες στην Ευρώπη και στη Γαλλία με τον Ντέμη Ρούσσο. Του έγραφε τραγούδια και, εκτός από στενοί συνεργάτες, ήταν μουσικός στο γκρουπ του», είχε πει σε συνέντευξή της η Βικτώρια Χαλκίτη για τον πατέρα της.

Το 1970 έγινε μέλος των Eros, ενός βραχύβιου συγκροτήματος που σχηματίστηκε στην Γαλλία από τους Λουκά Σιδερά, Δημήτρη Ταμπόση, Λάκη Βλαβιανό και τον Χάρη Χαλκίτη. Η έντονη δραστηριότητά του, κάνει τη γαλλική δισκογραφική εταιρεία Barclay να του κυκλοφορήσει 7 μικρούς δίσκους.

Ακούστε μια από τις διεθνείς επιτυχίες του Χάρη Χαλκίτη με τίτλο Ridin' Free, Livin' Lonely

Το 1975 κυκλοφόρησε τον πρώτο του μεγάλο δίσκο με τίτλο Harry Halkitis που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις χώρες της Νοτίου Αμερικής. Ένα χρόνο αργότερα, σημείωσε μεγάλη επιτυχία με ένα άλλο τραγούδι, το Milady Lena. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1984, συνεχίζοντας να δουλεύει σαν ενορχηστρωτής με Πωλίνα, Ζαννέτ Καπούγια, Δάκη, Κωσταντίνα, Μαντώ, Αθηνά Μαυρομάτη, Αμάντα, Άντρος Κωσταντίνου, Γιώργο Κατσίνη αλλά και με την κόρη του Βικτωρία Χαλκίτη.

Με τη σύζυγό του, Ανίτα, απέκτησαν δυο παιδιά. Τον Χριστόφορο και τη Βικτώρια.

