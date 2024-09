Πέθανε ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, η φωνή του Darth Vader

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Τζέιμς Ερλ Τζόουνς

Σίγησε η φωνή του Darth Vader, καθώς ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς έφυγε από τη ζωή στην κομητεία Ντάτσες της Νέας Υόρκης, σε ηλικία 93 ετών.

O Τζόουνς έπασχε πολλά χρόνια από διαβήτη και πέθανε στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από μέλη της οικογένειάς του, δήλωσε ο ατζέντης του.

O ηθοποιός που έδωσε τη φωνή του στον διάσημο Darth Vader του Star Wars, πέθανε στο σπίτι του, υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του θεάτρου και της μεγάλης οθόνης στον κόσμο.

Σε συνέντευξή του στο BBC ρωτήθηκε αν δυσανασχετούσε που ήταν τόσο στενά δεμένος με τον Darth Vader, έναν ρόλο που απαιτούσε μόνο τη φωνή του για λίγες ατάκες, ενώ ένας άλλος ηθοποιός έκανε τη δουλειά στην οθόνη με την ειδική στολή. «Μου αρέσει να είμαι μέρος όλου αυτού του μύθου, όλης αυτής της λατρείας», είχε απαντήσει.

Ήταν ένας από τους λίγους που έχουν κερδίσει το EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). Είχε λάβει δύο βραβεία Primetime Emmy, ένα βραβείο Grammy και τρία βραβεία Tony, ενώ του απονεμήθηκε και το Τιμητικό Όσκαρ.

Ο Τζόουνς ήταν κι η φωνή του «Μουφάσα» στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Lion King το 1994. Δάνεισε, επίσης, τη χαρακτηριστική φωνή του στην περίφημη καμπάνια προώθησης This is CNN για το ειδησεογραφικό δίκτυο.

Δείτε βίντεο με τον Τζέιμς Ερλ Τζόουνς να δίνει τη φωνή στον «Μουφάσα»

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1931, στην Αρκαμπούτλα του Μισισίπι σε μια οικογένεια με μικτή καταγωγή από Ιρλανδούς, Αφρικανούς και Τσερόκι.

Πλούσιο το έργο του στη μεγάλη οθόνη, καθώς συμμετείχε στις ταινίες Κόναν ο Βάρβαρος το 1982, Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα με τον Έντι Μέρφι το 1988, Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη το 1990, The Sandlot το 1990, Παιχνίδια Ολέθρου το 1992 και Οι Αθόρυβοι το 1992.

Είχε επίσης εμφανιστεί στη σειρά κινουμένων σχεδίων The Simpsons τρεις φορές.

Είχε κάνει guest εμφάνιση στην κωμική σειρά The Big Bang Theory, που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ.

Δείτε την εμφάνιση του Τζέιμς Ερλ Τζόουνς στο The Big Bang Theory

