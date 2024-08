Γενέθλια για την Claudia Schiffer: Η πεταλούδα και το βίντεο από την Ελλάδα

Οι διακοπές της Claudia Schiffer στη Σαντορίνη, τον περασμένο Ιούνιο/ βίντεο ΣΚΑΪ 13/6/24

Με ένα βίντεο από τις διακοπές της στην Ελλάδα ευχαρίστησε η Claudia Schiffer τους 2,3 εκατ. ακολούθους της στο instagram για τις ευχές που της έστειλαν για τα γενέθλιά της.

Το top model των 90's και η ηθοποιός έκλεισε τα 54 της χρόνια, στις 25 Αυγούστου. Στο βίντεο απαθανατίζεται η ίδια με το creme μαγιό της σε κάποιο μέρος της Ελλάδας, με μια πεταλούδα να προσγειώνεται στο δάχτυλό της.

«Η ελληνική πεταλούδα ήρθε ξανά φέτος για τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ για τα γλυκά μηνύματα! (The Greek butterfly came back this year for my birthday 🦋 Thank you for all the sweet messages!)», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Πάντως, από τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η Claudia Schiffer από τις διακοπές της, φαίνεται πως κατά την επίσκεψή της στη χώρα μας είχε διαμείνει σε γνωστό πολυτελές θέρετρο στο Πόρτο Χέλι. Η ανάρτηση αυτή είχε γίνει στις 12 Ιουλίου. «Views on holiday», είχε γράψει στη λεζάντα των φωτογραφιών.

Το 2022 είχε επισκεφθεί ξανά τις χώρες μας, εξυμνώντας τις ομορφιές της με σειρά αναρτήσεων στα social media.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media