Μαρία Κορινθίου: Η νέα ανάρτηση μετά το διαζύγιο από τον Γιάννη Αϊβάζη

Δείτε όσα είχε πει η Μαρία Κορινθίου για τον Γιάννη Αϊβάζη στην εκπομπή Μαμά

Μια νέα ανάρτηση στο προφίλη της στο Instagram έκανε το βράδυ της Δευτέρας η Μαρία Κορινθίου, δυο μόλις μέρες μετά την είδηση του διαζυγίου της από τον Γιάννη Αϊβάζη.

Το ζευγάρι που υπήρξε μαζί για 17 χρόνια κι έχει αποκτήσει μια κόρη, την 16χρονη σήμερα Ισμήνη, αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους ξαφνιάζοντας τους πάντες. Ωστόσο, μια μέρα μετά την είδηση του διαζυγίου τους, η ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία δείχνοντας πως η σχέση τους παραμένει άριστη, και πως η αγάπη που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον εξακολουθεί να υπάρχει παρά τον χωρισμό τους.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Μαρία Κορινθίου προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο με το τραγούδι Τhe Night we met (Η νύχτα που συναντηθήκαμε), επιλέγοντας χαρακτηριστικά το απόσπασμα που αναφέρει, «I had all and then most of you, Some and now none of you. Take me back to the night we met. I don’t know what I’m supposed to do. Haunted by the ghost of you. Oh, take me back to the night we met».

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

