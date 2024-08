Πασίγνωστος ράπερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Ο πασίγνωστος ράπερ Nelly συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών έκσταση και οδήγηση χωρίς ασφάλεια οχήματος.

Συγκεκριμένα, αξιωματικός συνέλαβε τον 49χρονο Cornell Haynes II, στο Hollywood Casino and Hotel με τέσσερα χάπια έκστασης. Ακόμα, το όχημα που οδηγούσε ο ράπερ δεν ήταν ασφαλισμένο και είναι η δεύτερη φορά που ο καλλιτέχνης συλλαμβάνεται για τον ίδιο λόγο.

Rapper Nelly is arrested and accused of having illegal drugs. His lawyer says the case will die https://t.co/BNPtBHHVpw