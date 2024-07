Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε ξεκάθαρα για τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της

Η Μαριάντα Πιερίδη, πριν από λίγο καιρό, είχε κάνει πάρτι στον νυν σύντροφό της

Για τα συναισθήματα που έχει έξι περίπου μήνες μετά τον χωρισμό της από τον τέως σύζυγό της Δημήτρη Κατριβέση μίλησε, σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαριάντα Πιερίδη.

Η Μαριάντα Πιερίδη και ο Δημήτρης Κατριβέσης σε έξοδό τους το 2023/φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας

«Ο χωρισμός μου έγινε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ, αλλά δεν θα το έκανα ούτως ή άλλως. Αισθάνομαι τον κόσμο σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι. Ειδικά με τα social media όλοι πια αισθανόμαστε πως οι παρέες μας έχουν διευρυνθεί.

Αν κάποιος δεν θέλει να είναι μαζί σου ή εσύ δεν θέλεις να είσαι μαζί του, είναι κρίμα να βασανίζεστε. Το βρίσκω τραγικό να βολεύομαι σε ένα δυστυχισμένο περιβάλλον. Θα γονατίσω, θα πέσω αλλά μετά the only way is up» δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Real Life.

Μαριάντα Πιερίδη και Πάνος Ιωάννου/φωτογραφία από ndpphoto.gr, φωτογράφος Νίκος Ζότος

H τραγουδίστρια πλέον έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό του νυν συντρόφου της Πάνου Ιωάννου.



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media