Ιφιγένεια Τζόλα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στα Prisma Film Awards της Ρώμης

Η στιγμή της βράβευσης της Ιφιγένειας Τζόλα

Η Ιφιγένεια Τζόλα ταξίδεψε ξανά στη Ρώμη -χωρίς την αδερφή της, Ρενέ, αυτή τη φορά- όπου τιμήθηκε με ένα ακόμη βραβείο για την ερμηνεία της ως «Λένα» στην ταινία του Andrzej Jakimowski, «Song of Goats».

Μετά το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου (Best Supporting Actress) που απέσπασε τον Απρίλιο για το συγκεκριμένο φιλμ συμπαραγωγής Ελλάδας - Πολωνίας, η γοητευτική ηθοποιός κέριδισε νέα διάκριση στα Prisma Film Awards, την τρίτη συνολικά στην καριέρα της. Η ίδια είχε βραβευτεί και στην κατηγορία Best Original Score.

Η ανάρτηση της Ιφιγένειας Τζόλα μετά την κατάκτηση του βραβείου Best Supporting Actress

Όπως εκείνη την ημέρα, έτσι και τώρα, η τηλεοπτική «Βασιλική» της σειράς «Η Γη της Ελιάς» πόζαρε με το νεοαποκτηθέν βραβείο της ανά χείρας, στέλνοντας παράλληλα ένα ευχαριστήριο μήνυμα στο Instagram.

«🥇Αυτό είναι το 3ο μου βραβείο. Το δεύτερο που μου απονέμει η Ρώμη! Ευχαριστώ πολύ Ρώμη! ‘’Λένα’’ τα καταφέραμε για μία ακόμη φορά. Rome Prisma Film Awards 2023-2024 Annual winner! Thank you Rome! It is a great honor for me! We did it ‘’Lena’’ once again! ‘’Song Of Goats’’ Directed by: Andrej Jakimowski! 🤍», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ιφιγένεια Τζόλα ήταν εκθαμβωτική, επιλέγοντας για την περίσταση σατέν λευκό φόρεμα, που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Στα μαλλιά της είχε κάνει ένα απλό χτένισμα, πιάνοντάς τα μία χαμηλή αλογοουρά.

