Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: «Θα μου πάρει καιρό να επεξεργαστώ όσα έγιναν»

Για ποιον λόγο έκαναν unfollow Φεντόρουφ και Λεβεντογιάννη; - Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Γεια Σου»

Την Τρίτη 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το φινάλε της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Παγιδευμένοι».

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του β' κύκλου, η τηλεοπτική «Άννα» κατά κόσμον Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στη λεζάντα του οποίου έγραψε:

«Back online. Δεν τα πάω καλά με τους αποχαιρετισμούς. Θα μου πάρει καιρό μέχρι να επεξεργαστώ τα όσα έγιναν αυτά τα δυο χρόνια, bear with me, I’m getting there.

Μέχρι τότε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αφανείς ήρωες πίσω από τις κάμερες, τους μεγάλους Δασκάλους που είχα την ευτυχία να συνεργαστώ και να μάθω δίπλα τους, και φυσικά τον κόσμο που τόσο θερμά μας αγκάλιασε και μας στήριξε! See you soon!! Υ. Γ. Αννιώ μου…θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου, κοριτσάρα μου!».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ δε θα βρίσκονται τη νέα σεζόν στη δραματική σειρά του ANT1.

«Συνέβησαν πράγματα που εγώ στα 25 χρόνια που δουλεύω, δεν τα έχω ξανασυναντήσει. Δεν μπορώ να πω δημόσια αυτά τα πράγματα, θα πω χωρίς να θίξω κανέναν και να αναφερθώ σε κάποιον συνάδελφο – δεχτήκαμε συκοφαντία που η συκοφαντία ταυτόχρονα σημαίνει κα παραπληροφόρηση. Υπάρχει μεγάλη μερίδα του κόσμου που παραπληροφορήθηκε, όλο αυτό για εμένα ήταν σοκ, δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ τόσα χρόνια στη ζωή μου», είχε τονίσει ο Πέτρος Λαγούτης στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, αποκαλύπτοντας τον λόγο που ο ίδιος και η σύντροφός του δε συνεχίζουν στους «Παγιδευμένους».

