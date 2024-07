Τσιμτσιλή: Μαζί με τον Φραγκολιά συμμετείχε στο βίντεο κλιπ των Coldplay

Όσα έγιναν στο νέο βίντεο κλιπ των Coldplay που γυρίστηκε στο Ηρώδειο /Απόσπασμα από την εκπομπή «Στούντιο 4»

Μετά τις sold out συναυλίες τους στο ΟΑΚΑ, οι Coldplay απηύθυναν πρόσκληση στο κοινό της Ελλάδας να έρθει στο Ηρώδειο, προκειμένου να πάρει μέρος στο βίντεο κλιπ του νέου τους τραγουδιού με τίτλο «Feels Like I'm Falling in Love».

Στο κάλεσμά τους αντοκρίθησαν 2500 άτομα, ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, καθώς επίσης και η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον συνεργάτη της Κώστα Φραγκολιά.

Το μεσημέρι της Τρίτης 2/7, η οικοδέσποινα του «Happy Day» μοιράστηκε την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, ανεβάζοντας μερικά στιγμιότυπα, ενώ στη λεζάντα ευχαρίστησε το βρετανικό συγκρότημα για όσα έζησε εκείνη την ημέρα.

«Τι εμπειρία… Ευχαριστούμε Coldplay», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

