Τράβις Σκοτ: Συνελήφθη ο γνωστός ράπερ

Φωτογραφίες με τον Τράβις Σκοτ/ AP

Χειροπέδες στον Τράβις Σκοτ πέρασαν το πρωί της Πέμπτης 20/6, οι άνδρες της αστυνομίας στη Μαρίνα του Miami Beach.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο γνωστός ράπερ και στιχουργός ήταν μεθυσμένος και προκάλεσε εντάσεις μαζί με την παρέα του. Αν και του ζητήθηκε πολλές φορές να φύγει, εκείνος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει η αστυνομία και να τον συλλάβει.

