Μαρία Ηλιάκη: Οι ευχές στην κορούλα της που έγινε τριών ετών!

Μια πολύ ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τη Μαρία Ηλιάκη, καθώς πριν από τρία χρόνια, εν μέσω καραντίνας, έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Έτσι, σήμερα 31 Μαΐου, η κόρη της Κατερίνα έχει γενέθλια και γίνεται τριών ετών.

Με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, η παρουσιάστρια και influencer δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη μικρή Κατερίνα και το τραγούδι You are my sunshine για να ευχηθεί και δημόσια στο κοριτσάκι της.

«Παιδί μου υπέροχο και καλόψυχο, είσαι η δύναμη μου. Χρόνια πολλά κόρη μου αγαπημένη με κάνεις κάθε μέρα όλο και πιο ευτυχισμένη» έγραψε η ευτυχισμένη μανούλα, Μαρία Ηλιάκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη

