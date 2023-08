Κάρλος Σαντάνα: Ζήτησε συγγνώμη από την κοινότητα των τρανς

Συγγνώμη από την LGBTQ+ κοινότητα ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα, μετά τα υποτιμητικά σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συναυλίας του και τα οποία, φυσικά, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

«Λυπάμαι για τα αναίσθητα σχόλιά μου. Δεν αντικατοπτρίζουν ότι θέλω να τιμώ και να σέβομαι τα ιδανικά και τις πεποιθήσεις όλων των ανθρώπων. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που είπα πλήγωσαν τους ανθρώπους και δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την κοινότητα των τρανσέξουαλ και όλους όσους προσέβαλα», ανέφερε ο διάσημος μουσικός σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook την Πέμπτη, 24 Αυγούστου, και η οποία λίγο αργότερα διαγράφηκε.

