Χάλι Μπέρι: Θα πληρώνει τον πρώην σύζυγό της 8.000 δολ. τον μήνα διατροφή

Η Χάλι Μπέρι και ο πρώην σύζυγός της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, επεξεργάζονται τους όρους του διαζυγίου τους μετά από μάχη διάρκειας περισσότερων από 8 χρόνων.

Το περιοδικό «Blast» εξασφάλισε αποκλειστικά έγγραφα που αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τον διακανονισμό τους για την επιμέλεια του γιου τους και τα οικονομικά θέματα.

Συγκεκριμένα, το πρώην ζευγάρι κατέληξε σε συμφωνία για την επιμέλεια του γιου τους, Μάτσιο, ο οποίος είναι ακόμα ανήλικος. Το πρώην ζευγάρι θα μοιράζεται από κοινού την επιμέλεια του αγοριού και η σταρ θα συνεχίσει να πληρώνει για την εκπαίδευσή του όσο εκείνος παραμένει σε ιδιωτικό σχολείο.

«Κατά την άσκηση της κοινής νομικής επιμέλειας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα συμβουλεύεται και θα συνεργάζεται με το άλλο για την επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας όσον αφορά θέματα που επηρεάζουν την υγεία, την εκπαίδευση και την ευημερία του Maceo και κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα λαμβάνει μονομερείς αποφάσεις που επηρεάζουν τον Μάτσιο», αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο.

«Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία ή/και την ασθένεια, την εκπαίδευση και τη γενική ευημερία του Μάτσιο», προσθέτει το έγγραφο.

Ακόμα, τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι η ηθοποιός θα εξακολουθήσει να έχει τον έλεγχο του αμερικανικού διαβατηρίου του γιου της, ενώ ο Ολιβιέ θα έχει τον έλεγχο του γαλλικού διαβατηρίου του.

Ωστόσο, η δικαστική κατάθεση σημειώνει ότι: «Κατόπιν αιτήματος, το διαβατήριο θα πρέπει να παραδοθεί στον γονιό που ταξιδεύει με τον Μάτσιο. Κανείς από τους γονείς δεν θα παρακρατήσει τα διαβατήρια του Μάτσιο από τον άλλον, εάν τα διαβατήρια είναι απαραίτητα».

Ως χώρα συνήθους διαμονής του Μάτσιο έχουν αναφερθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Καλιφόρνια έχει αναφερθεί ως η πολιτεία καταγωγής του, η οποία απαιτείται να αναφερθεί σύμφωνα με τον Ενιαίο νόμο περί δικαιοδοσίας και επιμέλειας των παιδιών.

Στα έγγραφα σημειώνεται επίσης ότι η κομητεία κατοικίας του Μάτσιο είναι το Λος Άντζελες και ότι δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός της κομητείας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους ή εντολή του δικαστηρίου.

Η επιμέλεια του Μάτσιο είναι λίγο πιο ευέλικτη κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και σημειώνει ότι το πρώην ζευγάρι «θα ασκεί την επιμέλεια του Μάτσιο σε βάση δύο εβδομάδες εντός/δύο εβδομάδες εκτός. Ο γονέας που εργάζεται στον τόπο εργασίας θα αναλάβει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με οποιαδήποτε μετακίνηση του Μάτσιο από και προς τον τόπο εργασίας του, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των δασκάλων και των νταντάδων, εφόσον είναι απαραίτητο».

Ακόμα, το πρώην ζευγάρι συμφωνεί να μην «μιλάει με αρνητικό, ασεβές, υποτιμητικό ή μειωτικό τρόπο προς ή για το άλλο μέρος ή την οικογένειά του ή/και τον σύντροφό του, ή να επιτρέπει σε τρίτους να κάνουν το ίδιο, στον Μάτσιο, με την παρουσία του Μάτσιο ή εντός της ακουστικής εμβέλειας του Μάτσιο».

Τα νομικά έγγραφα συνεχίζουν λέγοντας ότι τόσο η Μπέρι όσο και ο Μαρτίνεζ «θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας, οι φίλοι και άλλα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με αυτή τη διάταξη. Κανένα από τα μέρη δεν θα μιλάει με αρνητικό, ασεβή ή υποτιμητικό τρόπο για το άλλο μέρος στη δημόσια σφαίρα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Όσον αφορά τη διατροφή του Μάτσιο, η οποία ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2023, η διάσημη ηθοποιός θα πληρώνει στον Μαρτίνεζ 8.000 δολάρια το μήνα.

Ξεκινώντας από την 1η Απριλίου 2023, η Μπέρι πρέπει επίσης να καταβάλλει στον Μαρτίνεζ το 4,3% οποιουδήποτε εισοδήματος λαμβάνει πάνω από 2.000.000 δολάρια, ως και για πρόσθετη διατροφή για το παιδί του Μάτσιο.

Η πρόσθετη διατροφή του παιδιού πρέπει να καταβληθεί σε δύο ίσες δόσεις το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, για παράδειγμα, το έτος 2023, οποιαδήποτε πρόσθετη διατροφή θα πρέπει να καταβληθεί έως την 1η Δεκεμβρίου 2024.

Η ηθοποιός συμφωνεί επίσης να καταβάλει ολόκληρο το ποσό για οποιαδήποτε εξωσχολική δραστηριότητα του γιου της, όπως το ποδόσφαιρο. Οι πληρωμές αυτές δεν θα καταβληθούν στον Μαρτίνεζ. Αντ' αυτού, θα δώσει τα χρήματα αυτά απευθείας στο ίδρυμα που παρέχει τις υπηρεσίες για τον γιο της.

Η Μπέρι συμφώνησε επίσης να επιστρέψει στον Μαρτίνεζ την πληρωμή του 2023 για το πρόγραμμα ποδοσφαίρου του γιου τους, αφού ο ίδιος προσκομίσει αποδείξεις ότι η πληρωμή δεν υπερβαίνει τα 3.500 δολάρια. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η ηθοποιός καλείται επίσης να επιστρέψει στον πρώην σύζυγό της τα δίδακτρα του σχολείου του Μάτσιο για το 2023-2024.

