Λένα Δροσάκη: Ξέγνοιαστες στιγμές στην πισίνα 

Όσα είπε η Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στις 7/5/23

Φωτογραφία με στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η γνωστή ηθοποιός Λένα Δροσάκη, μετά το δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε για την ίδια, λόγω της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη, αλλά και εξαιτίας του διαζυγίου της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

«Love needs to be shared» (Η αγάπη πρέπει να μοιράζεται) έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Τις προηγούμενες εβδομάδες η Λ. Δροσάκη είχε ανεβάσει φωτογραφίες με τον γιο της Αναστάση, σε παραλία της Παλαιάς Επιδαύρου, τις οποίες συνόδευε με το κείμενο:



«Ἔχω τρεῖς κόσμους. Μιὰ θάλασσα, ἕναν οὐρανὸ κι ἕναν πράσινο κῆπο: τὰ μάτια σου. Θὰ μποροῦσα ἂν τοὺς διάβαινα καὶ τοὺς τρεῖς, νὰ σᾶς ἔλεγα ποῦ φτάνει ὁ καθένας τους. Ἡ θάλασσα, ξέρω. Ὁ οὐρανός, ὑποψιάζομαι. Γιὰ τὸν πράσινο κῆπο μου, μὴ μὲ ρωτήσετε».

