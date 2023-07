Έξαλλη η Cardi B: Πέταξε το μικρόφωνο σε θαυμαστή της

Επεισοδιακή ήταν μία από τις συναυλίες της Cardi B. Η ράπερ βρισκόταν στη σκηνή φορώντας ένα πορτοκαλί εντυπωσιακό φόρεμα.

Διασκέδαζε το κοινό με τις επιτυχίες της και ενώ το κέφι ήταν στα ύψη ένας θαυμαστής την «έλουσε» με το ποτό του.

Η Cardi B δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα της και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θαυμαστών της του πέταξε το μικρόφωνο.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw